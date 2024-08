Dramma per Berrettini: annuncio shock sull’infortunio

Dramma per Berrettini, il tennista azzurro è sempre più sfortunato. Annuncio choc sull’infortunio prima degli Us Open

Gli Us Open di Matteo Berrettini sono finiti al secondo turno. Troppo presto per uno come lui che ha delle potenzialità incredibili. Ma purtroppo lo sport è questo, non sempre vince il più forte e non sempre va avanti chi davvero merita.

E poi c’è da dire che Matteo è troppo sfortunato. Dall’estate successiva alla finale di Wimbledon è stato sempre al mezzo di quella sfortuna che non gli ha permesso di presentarsi al meglio nelle sfide che contano. E nemmeno in questo torneo americano era nelle migliori condizioni possibili. Ha annunciato infatti, dopo la partita contro Taylor, di essere stato davvero male.

Dramma per Berrettini, le parole sull’infortunio

“Taylor ha giocato una partita pazzesca e semplicemente è stato più bravo di me. Vorrei riguardare il match ma non ricordo due errori gratuiti consecutivi da parte sua, per me in queste condizioni merita una classifica migliore di quella che ha, Taylor è un tennista sempre da evitare” ha detto, intanto, commentando il match. E poi è passato sulle condizioni di salute.