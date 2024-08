Fiorentina-Monza e Genoa-Verona, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Monza e Genoa-Verona sono due partite valide per la terza giornata di Serie A e si giocano domenica alle 18:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La Fiorentina giovedì scorso ha vissuto una serata davvero drammatica in Ungheria nel ritorno dello spareggio di Conference League contro la Puskas Akademia, andata vicinissima dall’eliminare la Viola dalla competizione. La squadra di Raffaele Palladino, riacciuffata all’ultimo minuto dai magiari (1-1, all’andata era finita 3-3) nei supplementari è rimasta addirittura in nove ma è riuscita comunque ad arrivare ai rigori, dove l’ha spuntata grazie ad uno strepitoso De Gea.

Si è trattato del quarto pareggio consecutivo per i gigliati, che come ha riferito capitan Biraghi in un’intervista non hanno ancora interiorizzato le idee del nuovo tecnico. Non stupisce, dunque, che la Fiorentina stia deludendo, forse anche a causa di un mercato che ha contribuito a stravolgere la rosa (difficile dire se in meglio o in peggio). In campionato i viola sono fermi a quota 2 punti, frutto dei pareggi con le neopromosse Parma (1-1) e Venezia (0-0). Palladino va a caccia del primo successo con la sua ex squadra, il Monza: anche i brianzoli non stanno brillando e la gestione Nesta è iniziata con un pareggio e una sconfitta negli scontri diretti con Empoli (0-0) e Genoa (0-1), senza segnare neppure un gol. Non sono pochi i dubbi di Palladino sull’11 da mandare in campo, ma i ballottaggi non mancano neppure in casa Monza. Sicuri del posto solo i due attaccanti: Kean da una parte e Djuric dall’altra.

Come vedere Fiorentina-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Monza, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre che non hanno ancora trovato un’identità di gioco e che stanno faticando sotto tutti i punti di vista, soprattutto in fase di possesso palla. Non sarebbe una sorpresa se assistessimo ad una gara non spettacolare, da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Pongracic, Martinez Quarta, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il Genoa non si è abbattuto dopo un mercato che l’ha privato di due grandi protagonisti della scorsa stagione come Retegui e Gudmundsson ed ha ripreso praticamente da dove aveva lasciato. Un pareggio con l’Inter (2-2) e una vittoria con il Monza (0-1) finora per i rossoblù di Alberto Gilardino, tecnico che, come aveva fatto lo scorso anno, sta dimostrando di avere mille risorse.

Il nuovo attaccante, nel frattempo, è stato subito decisivo: il successo ottenuto in Brianza (0-1) porta proprio la firma di Pinamonti, arrivato a Genova dal Sassuolo per prendere il posto del centravanti italoargentino, finito all’Atalanta. Il Grifone in questo fine settimana ha un’altra occasione per rendere ancora più bella la sua classifica, ospitando il Verona a Marassi. Difficile valutare gli scaligeri dopo le prime due giornate: allo strepitoso 3-0 dell’esordio con il Napoli ha fatto seguito un altro 3-0, ma stavolta al passivo, contro la Juventus. La squadra di Paolo Zanetti si reca dunque in Liguria per avere maggiori risposte sul suo stato di salute contro una potenziale diretta concorrente per la salvezza. Gilardino confermerà in attacco la coppia Vitinha-Pinamonti, nel Verona invece Livramento, Suslov e Lazovic supporteranno l’unica punta Tengstedt.

Come vedere Genoa-Verona in diretta tv e in streaming

Genoa-Verona, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Genoa nella passata stagione ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno sul Verona e da ciò che si è visto in queste prime due partite si tratta di un trend che potrebbe continuare. Fiducia alla squadra di Gilardino, che a Marassi ha sempre una marcia in più.

Le probabili formazioni di Genoa-Verona

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani; Duda, Belahyane; Livramento, Suslov, Lazovic; Tengstedt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1