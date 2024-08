Lille-PSG, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lille-PSG è una partita valida per la terza giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non sarà più l'”accozzaglia di stelle” di qualche anno fa, ma il PSG continua a dettare legge in Ligue 1. Le due vittorie ottenute nelle prime due giornate con Le Havre e Montpellier hanno confermato la superiorità dei parigini, strafavoriti per la vittoria dell’ennesimo titolo anche senza Mbappé, trasferitosi al Real Madrid nella sessione di mercato che si è appena conclusa.

Il nuovo corso inaugurato dal tecnico Luis Enrique – meno “figurine” e giocatori più funzionali alla sua idea di calcio – è iniziato alla grande: 10 gol complessivi nei primi 180 minuti di campionato e solamente uno subito.

Nel match con il Montpellier (6-0) al Parco dei Principi sono finiti nel tabellino dei marcatori ben 5 giocatori diversi: l’unico che ha realizzato una doppietta è stato Barcola, uno dei giovani talenti a cui il tecnico spagnolo sembra volere dare sempre più spazio. Per il PSG, ad ogni modo, il primo vero test sarà quello con il Lille di Bruno Genesio, un avversario di qualità superiore rispetto a quelli che i capitolini hanno affrontato finora. I Dogues, proprio come i campioni in carica, hanno fatto due su due, battendo – in entrambe le occasioni con il risultato di 2-0 – Reims e Angers e restando a punteggio pieno. La stagione del Lille, tuttavia, è iniziata la prima settimana di agosto: Genesio e i suoi, infatti, hanno dovuto superare due preliminari (Fenerbahçe e Slavia Praga) per qualificarsi alla nuova fase campionato della Champions League, in cui se la vedranno anche con le italiane Juventus e Bologna.

Come vedere Lille-PSG in diretta tv e in streaming

Lille-PSG, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il Lille non riesce ad avere la meglio sul PSG in Ligue 1 dal 2021 e nelle ultime sei sfide ha raccolto solamente un pareggio. Sicuramente positivo l’avvio dei Dogues di Genesio – l’unica sconfitta (2-1) è arrivata nel ritorno con lo Slavia Praga, indolore perché all’andata era finita 2-0 – ma contro i parigini potrebbero scontare la fatica per via dell’impegno settimanale: ci sono tuttavia i presupposti per assistere ad una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lille-PSG

LILLE (3-4-3): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro; Tiago Santos, André, Haraldsson, Gudmundsson; Zhegrova, David, Cabella.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaïre-Emery; Dembélé, Asensio, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2