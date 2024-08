Million Day e 10eLotto. Una vincita tira l’altra. Doppietta incredibile in questa terra bellissima della nostra Italia. Se siete lì fatela una giocata, non si sa mai

Se siete in questa regione per le vacanze (vi potrebbero uscire pagate), o se siete residenti qui, allora sarebbe meglio tentare la fortuna visto quello che sta succedendo nelle ultime ore.

Sì, perché prima il Million Day con una vincita clamorosa di un milione di euro, così come vi abbiamo raccontato ieri: adesso invece è il turno di un altro gioco, che non è il Lotto come potete capire, ma il 10eLotto. Insomma, è un momento assai fortunato per una delle regioni più belle d’Italia, non solo in estate quando milioni di turisti la scelgono come meta per passare qualche giorno in serenità, ma anche in inverno quando un poco si svuota ma che rimane, comunque, davvero incredibile.

Million Day e 10eLotto, ecco la vincita

Avete capito che parliamo della Sardegna sì? Non era così difficile riuscire a indovinare di quale terra stavamo parlando visti tutti gli indizi che vi abbiamo dato. E bene, se nei giorni scorsi era venuta fuori la vincita al Million Day, la numero 301 da quando questo gioco esiste, adesso, sempre secondo quanto raccontato da Agimeg.it, un’altra clamorosa vittoria ha permesso all’isola di esultare.

“A Galtellì, piccolo Comune di 2mila anime in provincia di Nuoro, è stato infatti centrato un ‘9’ da 50.000 euro, grazie ad una puntata di appena 2 euro. Si è trattato dalla vincita più alta del concorso” si legge sul sito citato prima. Insomma, in questo momento da quelle parti potrebbe essere davvero chiunque il vincitore. Sia un residente, cosa che in questo caso ci sembra abbastanza probabile, sia un viaggiatore alla ricerca di qualcosa da vedere. Certo, sono pochi quelli che si fermano in comuni così piccoli nonostante la bellezza della terra, ma ci appare davvero complicato che possa essere andata in questo modo. Rimane comunque il fatto, che è bello importante, e che regala una vincita strepitosa con solamente due euro investiti. Auguri a chi è riuscito a fare questo colpaccio. Vacanza pagata, sicuro.