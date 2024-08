Manchester United-Liverpool, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester United-Liverpool è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se in Premier League esistesse un Clasico sulla falsariga di Real Madrid-Barcellona non potrebbe essere che questo. Sebbene il Manchester United abbia perso quota rispetto a qualche decennio fa, la rivalità con il Liverpool è rimasta intatta – parliamo dei due club più blasonati d’Inghilterra – e non stupisce che la sfida con i Reds sia la più attesa della stagione. E che a livello di hype superi forse anche il derby con il Manchester City.

In ogni caso il calendario mette di fronte gli uomini di Erik ten Hag e quelli di Arne Slot già alla terza giornata, la prima dopo la chiusura del mercato, nonché quella che precede la sosta per gli impegni delle rappresentative nazionali. I Red Devils, dopo la risicata vittoria all’esordio con il Fulham (1-0), decisa da una rete dell’ex bolognese Zirkzee, hanno fatto un preoccupante passo indietro arrendendosi 2-1 al Brighton in trasferta, coi Seagulls che in pieno recupero sono riusciti a trovare il guizzo vincente di Joao Pedro. Senza sbavature invece il percorso del Liverpool: due su due per i Reds, che hanno approfittato di un calendario per così dire “morbido” (Ipswich Town e Brentford, entrambi battuti 2-0) per rimanere a punteggio pieno come le altre due principali antagoniste per il titolo, Arsenal e Manchester City. Salah e compagni, anche a giudicare dalle amichevoli estive – quasi solo vittorie – danno l’impressione di aver dimenticato in fretta Jurgen Klopp, con il suo successore che sembra aver già “conquistato” lo spogliatoio.

Ten Hag darà nuovamente fiducia a Zirkzee: alle spalle dell’ex Bologna agiranno Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford. Il nuovo acquisto Ugarte, appena arrivato dal PSG, si accomoderà in panchina. L’attacco del Liverpool sarà composto da Salah, Diogo Jota e Luis Diaz. Soltanto tribuna per Chiesa, acquistato negli ultimi giorni di mercato dalla Juventus.

Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Liverpool è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti in campionato sono terminati in pareggio (0-0 e 2-2) e da quando sulla panchina del Manchester United siede ten Hag i Red Devils non hanno mai perso ad Old Trafford contro i Reds. Chi ha impressionato di più finora è sicuramente il Liverpool, tuttavia al “Teatro dei Sogni” non si passa facilmente. I Red Devils eviteranno con ogni probabilità la sconfitta in un incontro da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, de Ligt, Lisandro Martinez, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, MacAllister; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2