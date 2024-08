Scommesse, espulsione col botto da 6mila euro

Scommesse, espulsione col botto da 6 mila euro e la fortuna e la tenacia di un giocatore è stata premiata. Ecco cos’è successo

Ci sono quelle partite che uno vede in un modo e non c’è verso di cambiare idea. Nonostante i bookmaker dicano altro. Ci sono quelle partite che uno si sente possano finire in una certa maniera ribaltando del tutto quello che è la previsione. E alcune volte, alla fine, questo succede davvero.

L’esempio? Eccolo, ve lo diamo noi. Andando a spulciare come spesso succede sul sito della PlanetWin365 che nella sua homepage pubblica sia le vincite del giorno che della settimana, nel primo dei due casi è venuta fuori una scommessa clamorosa che tocca il massimo campionato spagnolo, la Liga. Una sola partita che ha fruttato la bellezza di 6.200 euro a fronte di una scommessa di mille euro. Sì, sono tantissimi soldi e noi vi abbiamo sempre detto che non è mai giusto spendere tutto questo denaro. Il gioco è una cosa che serve per passare il tempo e per divertirsi e non per vincere sempre e soprattutto cifre così grosse. La fortuna però stavolta ha deciso di premiare questo scommettitore. E andiamo a vedere di quale match si trattava.

Scommesse, la vittoria dell’Alaves ha pagato tantissimo

Il match in questione era quello tra la Real Sociedad e l’Alaves. Pronosticato 2 dal giocatore in questione. Mille euro per 6.200euro. Tutto semplice direte voi, anche perché poco dopo la metà del primo tempo c’è stata l’espulsione di Oyarzabal, colui che ha deciso l’Europeo, che un poco in discesa la partita per la squadra ospite l’avrebbe potuta mettere. No, non è stato così perché i baschi hanno trovato il vantaggio con Mendez, prima di subire il pari, nel recupero del primo tempo, con Villalibre.

E poi nella ripresa, al minuto 77, la rimonta si è completata. Un gol di Martinez ha permesso ai catalani di prendersi tre punti pesantissimi per il proprio campionato. E ha regalato un grandissimo sorriso al giocatore in questione. Ma se ci sta leggendo il consiglio lo diamo anche a lui: troppi soldi.