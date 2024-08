Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Athletic Bilbao-Atletico Madrid è una partita della quarta giornata della Liga e si gioca sabato alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel primo turno infrasettimanale il neopromosso Espanyol è riuscito, contro ogni pronostico, a portare via un punto preziosissimo ed insperato al Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Per gli uomini di Diego Simeone è stato sicuramente un passo indietro rispetto a quanto avevano fatto vedere pochi giorni prima nel match con il Girona, abbattuto 3-0.

Non si può dire, tuttavia, che le occasioni per passare in vantaggio i Colchoneros non le abbiano avute: hanno tirato per ben 25 volte verso la porta avversaria (nello specchio solo 5) senza mai riuscire a perforare la retroguardia dei catalani. Il “Cholo” poi ci ha messo un po’ del suo, dal momento che ha tolto i due attaccanti titolari, Sorloth e Alvarez – entrambi arrivati nel mercato estivo – in un frangente in cui bisognava intasare il più possibile l’area avversaria. I madrileni hanno dunque perso un’occasione per restare attaccati al Barcellona, unica squadra a punteggio pieno dopo tre turni. E adesso li attende un match dall’alto coefficiente di difficoltà, in uno stadio sempre molto ostico come il San Mames di Bilbao. L’Athletic ha appena trovato i primi tre punti della sua stagione, battendo di misura il Valencia nel turno infrasettimanale grazie ad una rete di Prados (1-0). Successo meritato, che ha rinfrancato i biancorossi dopo la sfortunata trasferta di Barcellona, in cui avrebbero meritato qualcosa in più (2-1). Il tecnico dell’Athletic Ernesto Valverde ritroverà Nico Williams, assente con il Valencia, mentre nell’attacco dell’Atletico dovrebbero giocare Griezmann ed Alvarez.

Si profila un match molto equilibrato al San Mames ed è assai probabile che le due squadre andranno a segno entrambe. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Atletico Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga, Prados; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Le Normand, Witsel, Gimenez, Samu Lino; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1