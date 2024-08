Arsenal-Brighton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Arsenal-Brighton è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Che l’Arsenal potesse essere a punteggio pieno dopo due giornate era abbastanza scontato. Difficile, invece, immaginare alla vigilia del torneo la presenza del Brighton nel gruppetto di squadre a quota 6 punti (oltre ai Gunners ci sono anche le altre grandi favorite per il titolo, Manchester City e Brighton). Le due vittorie ottenute dai Seagulls hanno sorpreso tutti, visto che erano un po’ spariti dai radar dopo la separazione da Roberto De Zerbi, oggi sulla panchina del Marsiglia.

Eppure la scelta di affidarsi ad un tecnico giovanissimo come Fabian Hurzeler – l’ex allenatore del St. Pauli ha solo 31 anni – finora sta pagando. Il Brighton ha prima travolto 3-0 l’Everton e poi ha inflitto la prima sconfitta al Manchester United, battuto 2-1 all’Amex Stadium. Un inizio scintillante, dunque, per i Seagulls, che non hanno incontrato grosse difficoltà neppure nel primo turno di League Cup, rifilando un sonoro 4-0 al Crawley Town, club che milita nella terza serie, l’equivalente della nostra Serie C. La trasferta londinese dell’Emirates Stadium contro l’Arsenal di Mikel Arteta capita a fagiolo: riuscirà il Brighton a tornare a vincere nella Capitale ed a mettere fine ad un digiuno che dura da due stagioni (nello scorso campionato nessuna vittoria fuori casa con le squadre di Londra)? Il tecnico basco, dal canto suo, farà in modo di prolungare questa striscia. I suoi Gunners fino a questo momento non hanno mostrato punti deboli e nell’ultimo weekend hanno pure sfatato il tabù Emery, battendo l’Aston Villa a domicilio (0-2) grazie alle reti di Partey e Trossard.

Arteta in quest’incontro non potrà contare su Gabriel Jesus, alle prese con l’ennesimo infortunio (comunque nulla di grave per il brasiliano). Salgono infine le quotazioni per il debutto dal 1′ del nuovo acquisto Merino. Nel Brighton troverà spazio Kadioglu, appena arrivato dal Fenerbahçe.

Il pronostico

Match che potrebbe essere meno scontato del previsto. Il Brighton ha fatto vedere ottime cose contro i Red Devils e non è da escludere che riesca a dare filo da torcere ai Gunners, in ogni caso favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di Arsenal-Brighton

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, van Hecke, Kadioglu; Milner, Gilmour; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1