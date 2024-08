Napoli-Parma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Parma è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il duro sfogo di Antonio Conte dopo la pesante sconfitta all’esordio contro il Verona (3-0) ha sortito gli effetti sperati. A distanza di una settimana, infatti, il Napoli ha voltato immediatamente pagina, offrendo un “antipasto” di ciò che potrebbe diventare la squadra allenata dal tecnico salentino nei prossimi mesi. Nella notte del “Maradona” contro il Bologna gli azzurri sono tornati a brillare e nel tabellino dei marcatori ci sono finiti proprio quei giocatori che a giugno sembrava avessero già le valigie in mano (Kvaratskhelia, Di Lorenzo).

Un 3-0 che ha riacceso improvvisamente l’entusiasmo tra i tifosi partenopei, sentimento giustificato anche dai botti di mercato: in attesa di piazzare Osimhen, sono arrivati Neres – il brasiliano ha debuttato nel match con i felsinei – Lukaku e McTominay, questi ultimi due su richiesta esplicita dell’allenatore. Conte, in ogni caso, chiederà conferme ai suoi nella sfida con il Parma, neopromossa solo sulla carta. I ducali, tornati in massima serie dopo tre anni, sono partiti come meglio non potevano, sfruttando il fatto di avere una rosa già attrezzata per la A sin dallo scorso campionato ma soprattutto di lavorare con lo stesso allenatore, Fabio Pecchia. Gli emiliani all’esordio erano andati vicini a battere la Fiorentina (1-1), ma il capolavoro l’hanno realizzato sette giorni dopo dando un dispiacere al Milan (2-1), trafitto nel primo tempo da Man e nel secondo da Cancellieri.

Napoli-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

In attesa di poter contare anche sui nuovi acquisti – Lukaku andrà in panchina – Conte dovrebbe confermare lo stesso undici che ha messo k.o. il Bologna. Rivedremo dunque Raspadori in attacco, supportato da Politano e Kvaratskhelia. A destra agirà Mazzocchi, dall’altro lato invece Olivera, quest’ultimo preferito a Spinazzola. Pronti a subentrare dalla panchina Simeone e Neres.

Cambierà poco anche Pecchia, il cui unico dubbio è a centrocampo: Estevez non è al 100% ed è probabile che di fianco a Bernabé giocherà Cyprien. Sulla trequarti riecco il trio Man-Sohm-Mihaila.

Come vedere Napoli-Parma in diretta tv e in streaming

Napoli-Parma, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

Il netto successo ottenuto ai danni del Bologna potrebbe aver sbloccato il Napoli, che ad ogni modo resta una squadra imprevedibile, se prendiamo in considerazione pure il tonfo di Verona all’esordio. Di sicuro gli emiliani, la cui tenuta lontano dal “Tardini” è tutta da verificare, rispetto ai loro correggionali creeranno maggiori grattacapi agli azzurri, riuscendo a realizzare almeno una rete nella sfida dello stadio “Maradona”.

Le probabili formazioni di Napoli-Parma

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Zambo Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1