Rabbia totale per la tennista: “È tutto sbagliato”

Rabbia totale per la tennista che non ha usato mezzi termini per attaccare chi gestisce i calendari. Le sue parole non passano inosservate

Niente, a Iga Swiatek, tennista polacca, non va proprio giù il nuovo calendario tennistico e la programmazione della Wta. E non è una che le manda a dire, senza dubbio. Anzi, è una che va sempre diretta quando c’è da affrontare una questione che coinvolge anche le sue colleghe.

“Il nostro sport – ha detto – va nella direzione sbagliata”. Un tema, quello dei calendari, che aveva già affrontato a Cincinnati: “La questione del calendario del tennis sarebbe una cosa facilmente risolvibile per i responsabili del tennis. Quello che sta succedendo è pazzesco e il calendario è davvero duro. Ne ho parlato a Cincinnati e la gente mi ha detto che non sono obbligata a giocare così tanti tornei, ma la realtà è un’altra e ne abbiamo tanti di tornei obbligatori nei quali dobbiamo esserci”.

Le parole di Swiatek

“Ad esempio – ha sottolineato ancora la numero 1 del mondo – non abbiamo tempo nemmeno alla fine dell’anno. Il primo torneo inizia il 29 dicembre, quindi la stagione è decisamente troppo lunga. Penso che sia qualcosa che deve cambiare, sarà meglio anche per i tifosi. In questo modo non vedranno i loro giocatori preferiti ritirarsi o infortunarsi così tanto”. Sì, perché poi il tema è sempre quello: la tenuta fisica degli atleti che si ritrovano ogni anno a giocare molte partite e ad affrontare moltissimi viaggi per essere sempre presenti.