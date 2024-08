Lazio-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Milan è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nella trasferta di Parma il Milan ha dimostrato di non aver fatto tesoro degli errori commessi all’esordio con il Torino, quando solo grazie ad una disperata rimonta nei minuti finali era riuscito a rimontare due gol ai granata (2-2). In Emilia i rossoneri hanno deluso nuovamente in fase di non possesso palla, incassando altre 2 reti e pure la prima sconfitta stagionale (2-1), che non fa altro che aumentare la pressione sul tecnico Fonseca.

Il tecnico portoghese non ha cercato alibi dopo il match del “Tardini”, dicendo che fino a quando si continuerà a difendere così male le cose non potranno migliorare. Non siamo ancora al dentro o fuori ma nel primo big match servirà un cambio di passo: il Diavolo ha un solo punto in classifica dopo due giornate e un’altra sconfitta renderebbe l’atmosfera ancora più pesante dalle parti di Milanello. Theo Hernandez saranno ospiti di una Lazio dai due volti, brillante e determinata con il Venezia (3-1) e fumosa e poco incisiva nella trasferta di Udine (2-1), Difficile, dunque, decifrare la squadra di Marco Baroni, come il Milan apparsa troppo vulnerabile nella propria metà campo. Visti i tanti cambiamenti, tuttavia, non stupisce che l’ex tecnico del Verona faccia un po’ di fatica a trovare la quadra. Anche i biancocelesti, ad ogni modo, faranno di tutto per ottenere un risultato positivo per non rendere incandescenti le due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali.

Lazio-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Pur confermando il 4-3-3, Baroni cambierà di sicuro qualcosa rispetto alla gara di Udine. La regia sarà affidata a Rovella, preferito a Vecino, mentre nel ruolo di esterno destro d’attacco il tecnico biancoceleste sceglierà Isaksen, pronto a prendere il posto di Noslin. L’altra novità è al centro della difesa, con Patric che sostituirà Casale, passato al Bologna nell’ultimo giorno di mercato.

Dall’altro lato, Fonseca deve fare ancora a meno di Morata: l’attaccante campione d’Europa con la Spagna non è arruolabile. Il duello è quindi tra Okafor e Jovic, con lo svizzero leggermente favorito. In mediana potrebbe formarsi la nuova coppia Fofana-Reijnders, sull’out destro di difesa invece si contendono una maglia il nuovo acquisto Emerson Royal e Calabria. Indisponibile Thiaw.

Come vedere Lazio-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Milan, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Milan si è imposto cinque volte negli ultimi sei precedenti con la Lazio e da tre partite riesce anche a tenere la porta inviolata contro i biancocelesti. Fonseca chiederà maggiore attenzione ai suoi dietro ma non sarà semplice tenere a bada l’attacco della squadra di Baroni, apparso in salute nelle prime due giornate (quattro reti tra Venezia e Udinese). Senza esporci sul risultato finale, ipotizziamo dunque un match da almeno un gol per parte, circostanza che non si verifica dall’aprile 2022.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1