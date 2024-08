I pronostici del weekend (31 agosto-1 settembre ): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: prima della sosta per le nazionali, scendono in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga e Premier League.

Tutti i principali campionati europei hanno riaperto i battenti e si gioca in questo weekend in Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League prima della consueta sosta di inizio settembre per lasciare spazio agli impegni delle nazionali.

Vittorie alla portata per Barcellona, Bayern Monaco, Napoli e Real Madrid, mentre l’Aston Villa ha le carte in regola per evitare quanto meno la sconfitta sul campo del Leicester.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Bayer Leverkusen-Lipsia, Chelsea-Crystal Palace, PSV Eindhoven-GO Ahead Eagles, Bayern Monaco-Friburgo e Lille-PSG.

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Lazio-Milan, Valencia-Villarreal, Newcastle United-Tottenham e Manchester United-Liverpool.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayer Leverkusen-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30

• Chelsea-Crystal Palace, Premier League, domenica 14:30

• PSV Eindhoven-GO Ahead Eagles, Premier League, domenica 16:45

• Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga, domenica 17:30

• Lille-PSG, Ligue 1, domenica 20:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Barcellona (in Barcellona-Real Valladolid, Liga, domenica 17:00)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga, domenica 17:30)

• Aston Villa o pareggio (in Leicester-Aston Villa, Premier League, sabato 16:00)

• Napoli (in Napoli-Parma, Serie A, sabato 20:45)

• Real Madrid (in Real Madrid-Real Betis, Ligue 1, domenica 21:30)

Comparazione quota totale (“over 2.5”): 5.28 GOLDBET ; 5.33 SNAI; 5.28 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30

• Lazio-Milan, Serie A, sabato 20:45

• Valencia-Villarreal, Liga, sabato 21:30

• Newcastle United-Tottenham, Premier League, domenica 14:30

• Manchester United-Liverpool, Premier League, domenica 17:00