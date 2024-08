Mazzata Sinner: il caso non è chiuso

Mazzata Sinner, il caso non è ancora chiuso. Ecco le dichiarazioni di un collega che ha detto la sua sulla questione doping

Non è chiuso il caso. Almeno per i colleghi del numero uno del mondo Jannik Sinner. L’atleta azzurro, come sappiamo, è stato trovato positivo al doping – in una quantità infinitesimale – ed è stato giustamente assolto perché ha dimostrato di non essere stato in grado in nessun modo di fermare la questione. Non è dipeso dalla sua volontà.

Dal comunicato ufficiale in poi, comunque, sono iniziati i problemi per Jannik, al centro di molte critiche non solo dai tifosi, di alcuni tifosi, ma anche da parte dei quotidiani esteri e soprattutto da parte di qualche collega che non l’ha presa benissimo. Sono state diverse le prese di posizione, alcune anche molto dure. E, come ultima, si è aggiunta anche quella di Medvedev, che ha parlato in conferenza stampa agli Us Open. Ecco le parole del tennista riportate da tennisworlditalia.com.

Mazzata Sinner, le parole di Medvedev

“Penso che la mia prospettiva sul caso di Sinner sia un po’ diversa. Ho parlato un po’ con Taylor Fritz di questa cosa, l’ho ascoltato e mi piace quello che ha detto. Alla fine solo lui sa che cos’è successo esattamente, quindi non possiamo saperlo. Nessuno sa esattamente la verità tranne lui e il suo team e forse chi lo ha ascoltato nel Tribunale indipendente”.

Dopo il preambolo la sentenza: “Spero che questa situazione possa essere uguale per tutti, e che ogni giocatore possa difendere se stesso. Io penso che lui ha rispettato le regole, anche se le regole sono un po’ vaghe. Diciamo è stato conforme al regolamento. I casi di doping mi fanno paura, lui fortunatamente sapeva cosa era successo e buon per lui, questo lo ha aiutato a difendersi. Immaginate che un tennista tra i primi 100 al mondo riceva una mail con la scritta ‘Guarda che c’era cocaina nel tuo sangue’ e tu sai che non hai mai preso questa roba. Non sai come dimostrarlo e vieni sospeso. Sono le regole ed è brutto, ma spero che d’ora in poi le regole siano uguali per tutti e ogni tennista abbia lo stesso trattamento”. Non proprio dichiarazioni distensive.