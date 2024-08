I pronostici di venerdì 30 agosto: Serie A, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 30 agosto, si parte con gli anticipi: Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie e non solo.

Al via un altro weekend dei principali campionati europei, prima della sosta per le partite delle nazionali. Subito in campo la Serie A con ben due anticipi: il Torino ha iniziato la stagione alla grande e può fare risultato anche sul campo del Venezia, mentre l’Inter parte favorita sull’Atalanta che ha cambiato tantissimo rispetto alla scorsa stagione e avrà bisogno di un po’ di tempo prima di riassestarsi.

In Turchia vittoria altamente probabile per il Fenerbahce di Mourinho che cancellata la delusione per l’eliminazione dalla Champions League può conservare il primo posto in classifica.

I pronostici sulle altre partite

Promette gol l’anticipo del campionato portoghese: il Benfica affronta in trasferta la Moreirense che nelle prime tre giornate ha sempre fatto registrare i segni “gol” e “over 2,5”.

A proposito di “gol” e “over”, occhio anche alla Eerste Divisie Olandese e alla Zweite Liga tedesca, con un’attenzione particolare a Den Haag-Excelsior Rotterdam, Telstar-Jong AZ Alkmaar e Regensburg-Greuther Fürth.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Moreirense-Benfica, Primeira Liga, ore 20:45

Vincenti

Al Ain (in AL Bataeh-Al Ain, Emirati Arabi Uniti, ore 15:55)

(in AL Bataeh-Al Ain, Emirati Arabi Uniti, ore 15:55) Fenerbahce (in Fenerbahçe-Alanyaspor, Super Lig, ore 20:00)

(in Fenerbahçe-Alanyaspor, Super Lig, ore 20:00) Torino o pareggio (in Venezia-Torino, Serie A, ore 18:30)

(in Venezia-Torino, Serie A, ore 18:30) Inter (in Inter-Atalanta, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Den Haag-Excelsior Rotterdam , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Telstar-Jong AZ Alkmaar , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Luton-QPR, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Regensburg-Greuther Fürth , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 KFUM Oslo-Lillestrom , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Jong FC Utrecht-Emmen, Eerste Divisie, ore 21:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 6.26 GOLDBET ; 6.41 SNAI; 6.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Inter vincente e almeno un gol per squadra in Inter-Atalanta, Serie A, ore 20:45