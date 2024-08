Sinner, non è come sembra: fioccano gli indizi, tremano i tifosi

Jannik Sinner, non è passato inosservato quello che è successo durante la partita valida per il primo turno degli Us Open.

Nei giorni scorsi non si è parlato altro che di questo. E del Clostebol, ovviamente. È successo tutto talmente in fretta e a distanza ravvicinata che molti si sono convinti del fatto che le due situazioni fossero in qualche modo legate. Che l’allontanamento – solo presunto – da Anna Kalinskaya potesse dipendere proprio dalla bufera legata al caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner.

La tennista russa aveva smesso di seguire il numero 1 del mondo su Instagram nelle stesse ore in cui l’azzurro subiva le conseguenze dovute alla diffusione di quella pesantissima notizia. Il che era parso, già di per sé, molto strano. Lui, dal canto suo, non aveva mai levato il follow alla ragazza, per cui nessuno era riuscito effettivamente a capire cosa bollisse in pentola e come stessero le cose fra i due piccioncini del Tour.

Le indiscrezioni circa la rottura si sono rincorse per giorni, fino a quando il nome di Sinner, finalmente, non è ricomparso nell’elenco dei profili seguiti dalla numero 15 del mondo. In quel momento è stato chiaro, più o meno, che se anche c’è stata un po’ di maretta la coppia potrebbe avere risolto i propri problemi. Un altro indizio apparentemente schiacciante, però, ha di nuovo seminato il panico qualche ora fa.

Ombre su Sinner e Kalinskaya, ma Anna aveva le sue buone ragioni

I fan della coppia avranno sicuramente notato che non c’era traccia di Anna, sugli spalti, mentre Jannik giocava la sua prima partita agli Us Open contro Mackenzie McDonald.

Un’assenza sospetta, considerato che la Kalinskaya ha presenziato a tutte le partite della sua dolce metà, e viceversa, da quando hanno ufficializzato la loro relazione. Non sempre è stato loro possibile sostenersi, però, e ieri, per l’appunto, pur volendo, non ci sarebbe stato modo di farlo. La russa e l’italiano hanno giocato praticamente in contemporanea, per cui è questo il motivo per cui la dolce Anna non era in tribuna a fare il tifo per il re del ranking Atp.

La prova del loro riavvicinamento, piuttosto, è nel like che lei ha lasciato sul profilo di lui, in calce alla foto che Jannik ha postato dopo la vittoria al primo turno dello Slam a stelle e strisce. Il sereno è tornato, dunque. Almeno in teoria. E speriamo solo, adesso, che anche la tempesta doping passi e che il cielo possa tornare a tingersi d’azzurro.