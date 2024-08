Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 29 agosto

Conference League, dopo il clamoroso 3-3 dell’andata la Fiorentina deve andare a prendersi la qualificazione in casa della Puskas Akademia: pronostici.

Si concludono gli spareggi anche in Conference League: nella tarda serata di giovedì 29 agosto conosceremo i nomi dei 36 club che prenderanno parte alla quarta edizione della terza manifestazione continentale per ordine d’importanza. Chi si qualificherà alla nuova fase campionato? La Fiorentina, reduce da due finali nelle ultime due edizioni di questa competizione, rischia qualcosa dopo il clamoroso 3-3 dell’andata, che costringe gli uomini di Raffaele Palladino a battere in trasferta gli ungheresi della Puskas Akademia.

La Viola, l’unica delle 5 rappresentanti dei maggiori campionati europei a non vincere all’andata malgrado un impegno sulla carta molto semplice, ha pagato carissimi due errori difensivi nel primo quarto d’ora. Sotto 2-0, la Fiorentina ha trovato la forza di reagire: le reti di Sottil, Martinez Quarta e Kean hanno permesso alla squadra di Palladino di ribaltare i magiari. Al minuto 89, tuttavia, la Puskas Akademia – momentaneamente prima nel campionato ungherese – ha sfruttato un’altra indecisione della retroguardia gigliata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, realizzando il gol del 3-3, che complica i piani di Biraghi e compagni. Per la Fiorentina si profila dunque una notte di passione, considerando che i viola stanno stentando anche in campionato – due pareggi con due neopromosse e domenica sono usciti tra i fischi del Franchi dopo lo scialbo 0-0 con il Venezia – e che il nuovo corso non è partito benissimo. Immaginiamo in ogni caso che alla lunga la maggiore qualità dei gigliati verrà fuori e farà la differenza in una gara in cui andranno nuovamente a segno entrambe.

Le previsioni sulle altre partite

Nessun problema invece per Chelsea e Betis, capaci di indirizzare la qualificazione già all’andata. In Svizzera i Blues faranno probabilmente turnover contro il Servette, piegato 2-0 a Stamford Bridge, e rispetto ad una settimana fa potremmo vedere qualche gol in più.

Stesso discorso per gli uomini di Manuel Pellegrini, che a Siviglia potrebbero ottenere un successo ancora più ampio contro gli ucraini del Kryvbas, che all’andata si sono arresi 2-0. I rumeni del Cluj, dopo la vittoria risicata di sette gioni fa contro i ciprioti del Pafos (1-0), riusciranno verosimilmente ad evitare la sconfitta in trasferta, mentre il Trabzonspor dovrebbe sfruttare il fattore campo nel match di ritorno con gli svizzeri del San Gallo: in terra elvetica è finita 0-0. Gli islandesi del Vikingur andranno “in gita” nel Principato di Andorra dopo aver preso a pallate il Santa Coloma (0-5) e sarà con ogni probabilità una trasferta comoda anche quella del Copenaghen, che dovrebbe riuscire ad imporsi anche fuori casa sugli scozzesi del Kilmarnock. Qualificazione alla portata pure per i tedeschi dell’Heidenheim, devastanti con le ripartenze contro gli svedesi dell’Hacken (2-1). Ipotizziamo una gara da almeno tre gol complessivi anche in Germania.

Equilibrio infine in Panathinaikos-Lens: i francesi hanno avuto la meglio in Francia ma il 2-1 non gli consente di dormire sonni tranquilli.

Conference League, possibili vincenti

Cluj o pareggio (in Pafos-Cluj, ore 19:00)

Trabzonspor (in Trabzonspor-San Gallo, ore 19:00)

Vikingur (in Santa Coloma-Vikingur, ore 20:00)

Copenaghen (in Kilmarnock-Copenaghen, ore 20:00)

Fiorentina (in Puskas Akademia-Fiorentina, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Paksi-Mlada Boleslav, ore 19:00

Cercle Brugge-Wisla Cracovia, ore 20:00

Heidenheim-Hacken, ore 20:30

Servette-Chelsea, ore 20:30

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

HJK-Klaksvik, ore 18:00

Zira-Omonia Nicosia, ore 18:00

Panathinaikos-Lens, ore 20:00

Puskas Akademia-Fiorentina, ore 21:00

