Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 29 agosto

Europa League, si giocano le gare di ritorno degli spareggi: c’è chi ha già la qualificazione in tasca e chi invece deve provare a ribaltare tutto.

Non solo Champions. La Uefa, infatti, ha deciso di operare un restyling anche sulle altre competizioni, l’Europa e la Conference League. A partire da quest’edizione non ci saranno più i gironi ma una fase campionato, in cui ogni squadra disputerà otto partite (in Conference continueranno invece ad essere sei) contro avversari diversi – quattro in casa e quattro in trasferta – comunque sempre suddivisi in fasce al momento del sorteggio.

Prima di conoscere gli abbinamenti – l’appuntamento con l’urna di Nyon è previsto per venerdì 30 alle 13:00 – bisogna attendere l’esito degli spareggi, che mettono in palio gli ultimi posti. In Europa League l’Ajax ha già prenotato un pass per la fase a girone unico grazie al roboante successo per 4-1 ottenuto una settimana fa sul campo dei polacchi dello Jagiellonia: dopo aver sofferto tantissimo nel turno precedente contro il Panathinaikos, i Lancieri di Francesco Farioli non hanno corso alcun rischio in Polonia e ad Amsterdam dovrebbero far registrare un’altra vittoria larga, in un match in cui le reti complessive saranno verosimilmente di nuovo più di due. I ciprioti dell’APOEL Nicosia, invece, all’andata si sono fatti sorprendere dai lettoni dell’RFS Riga: il 2-1, tuttavia, è un risultato ribaltabile e davanti al proprio pubblico è probabile che la musica cambi. Fiducia anche nei confronti del Besiktas di Immobile, che a Istanbul riuscirà a piegare l’ostico Lugano dopo il rocambolesco 3-3 in Svizzera: ci sono buone possibilità che entrambe vadano nuovamente a segno.

Le previsioni sulle altre partite

Tra i risultati più sorprendenti dell’andata c’è lo 0-0 tra Ferencvaros e Borac Banja Luka. Gli ungheresi adesso devono andare a vincere in Bosnia e con un po’ di precisione in più sotto porta dovrebbero farcela.

È già in cassaforte, invece, la qualificazione del PAOK: i campioni di Grecia nel match di Salonicco hanno fatto un sol boccone degli irlandesi dello Shamrock Rovers, abbattuti 4-0, e molto probabilmente si imporranno anche in Irlanda. Tutto deciso anche in TSC-Maccabi Tel Aviv dopo la nettissima affermazione degli israeliani (3-0): i gol non mancheranno neppure al ritorno. In bilico, infine, Elfsborg-Molde, Rapid Vienna-Braga e FCSB-LASK Linz: nel derby scandinavo gli svedesi cercheranno di ribaltare l’1-0 dell’andata; stesso discorso per gli austriaci dopo aver perso di misura in Portogallo; prevediamo grande equilibrio invece a Bucarest, anche se gli eredi della vecchia Steaua hanno dalla loro il vantaggio del fattore campo (all’andata è finita 1-1).

Europa League, possibili vincenti

APOEL Nicosia (in APOEL Nicosia-RFS, ore 19:00)

Besiktas (in Besiktas-Lugano, ore 20:00)

Ferencvaros (in Borac Banja Luka-Ferencvaros, ore 21:00)

PAOK (in Shamrock Rovers-PAOK, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Ajax-Jagiellonia, ore 20:00

Besiktas-Lugano, ore 20:00

TSC-Maccabi Tel Aviv, ore 21:00

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Elfsborg-Molde, ore 19:00

FCSB-LASK Linz, ore 20:30

Rapid Vienna-Braga, ore 21.00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Besiktas è quotata a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” in Rapid Vienna-Braga è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.