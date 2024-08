L’Inter cambia tutto, pronti a dire addio: partenze pesantissime

L’Inter cambia tutto, il presidente nerazzurro Marotta ha deciso: ecco chi potrebbe lasciare Appiano Gentile nei prossimi mesi.

In attesa di capire se ci sarà spazio per qualche botto prima che il calciomercato estivo chiuda definitivamente i battenti, nel quartier generale dell’Inter guardano con un certo sospetto – ed anche un po’ di timore, legittimo – ciò che sta accandendo in casa Juventus.

La società bianconera, infatti, è stata l’indiscussa protagonista di questa finestra dei trasferimenti che sta per terminare. E con l’arrivo di un centrocampista totale come Koopmeiners non può più nascondersi. Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, oltre a rivoltare la rosa come un calzino, ha consegnato al nuovo allenatore Thiago Motta una squadra completa e rafforzata in tutti i reparti, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Dal punto di vista tattico, poi, la “rivoluzione” sembra funzionare. La Juventus ha stravinto le prime due partite di campionato, rifilando sei gol complessivi a Como e Verona e prendendosi la vetta della classifica. Per l’Inter, dunque, non sarà semplice fare il bis, anche se a giudicare dalle quote dei bookmaker è sempre la squadra di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica, la favorita per lo scudetto.

L’Inter cambia tutto, inizia il processo di ringiovanimento

La Beneamata può contare su un gioco collaudato ma soprattutto su un gruppo affiatatissimo, che ha ancora tanta fame di vincere. I dubbi principali, ad ogni modo, sono legati all’età media della rosa, che comincia a diventare elevata.

Non stupisce, dunque, che il presidente Beppe Marotta – il dirigente ha assunto la nuova carica dopo che la società è passata di mano, diventando di proprietà del fondo Oaktree – abbia dato il via ad un processo di ringiovanimento. Per sostituire l’infortunato Buchanan, infatti, l’Inter ha deciso di non puntare su un giocatore d’esperienza – si parlava con insistenza dello svizzero Rodriguez – ma è virata sul giovane argentino Palacios. E come riporta Calciomercato.it, l’obiettivo è quello di lasciare tutti i giocatori che hanno più di 30 anni con il contratto verso la scadenza. Parecchi di loro, insomma, alla fine della prossima stagione potrebbero fare le valigie e lasciare Appiano Gentile. Ma di chi si tratta? Per quanto concerne la difesa, resterà solamente uno tra Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza tra un anno. Un discorso che si dovrà fare anche per gli over 35 Darmian e Mkhitaryan, sebbene occupino ancora un ruolo importante nello scacchiere di Inzaghi. Nessun dubbio, infine, sulla partenza di Arnautovic e Correa, che già adesso faticano a trovare spazio in questa Inter.