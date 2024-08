I pronostici di giovedì 29 agosto: Europa League, Conference League, Liga

I pronostici di giovedì 29 agosto, ultimo capitolo dei preliminari di Europa League e Conference League, c’è pure la Liga spagnola.

Come la Champions League, con l’inizio di questa nuova stagione anche il format di Europa League e Conference League sarà rivoluzionato. Girone unico e niente più retrocessioni da una competizione all’altra. Restano ora da decidere le ultime squadre qualificate, tra queste c’è anche la Fiorentina che in Conference dopo avere giocato due finali rischia una clamorosa eliminazione dopo il 3-3 dell’andata in casa contro la Puskas Academy.

I viola nonostante i tanti cambiamenti hanno comunque maggiore qualità tecnica e sono in grado di centrare il passaggio del turno. Fiducia anche nel Besiktas di Immobile, che a Istanbul dovrebbe riuscire a piegare l’ostico Lugano dopo il rocambolesco 3-3 in Svizzera: ci sono buone possibilità anche per un altro over 2,5.

I pronostici sulle altre partite

Problemi in difesa per il Lens che ha ceduto nelle ultime ore Danso alla Roma e dovrà pure fare a meno dello squalificato Medina: contro il Panathinaikos probabile una partita da gol come all’andata.

Si giocano anche le ultime due partite del turno infrasettimanale di Liga, il Real Madrid di Mbappé e Vinicius non dovrebbe avere problemi a centrare i tre punti sul campo del Las Palmas.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Besiktas vincente e almeno due gol complessivi in Besiktas-Lugano, Europa League, ore 20:00

Vincenti

Trabzonspor (in Trabzonspor-San Gallo, Conference League, ore 19:00)

(in Trabzonspor-San Gallo, Conference League, ore 19:00) Betis (in Betis-Kryvbas, Conference League, ore 21:00)

(in Betis-Kryvbas, Conference League, ore 21:00) Real Madrid (in Las Palmas-Real Madrid, Liga, ore 21:30)

(in Las Palmas-Real Madrid, Liga, ore 21:30) Fiorentina (in Puskas Akademia-Fiorentina, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heidenheim-Hacken , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 Ajax-Jagiellonia , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Servette-Chelsea, Conference League, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Elfsborg-Molde , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 Panathinaikos-Lens , Conference League, ore 20:00

, Conference League, ore 20:00 Rapid Vienna-Braga, Europa League, ore 21:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in FCSB-LASK Linz, Europa League, ore 20:30