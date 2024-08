Gratta e vinci, questo metodo funziona: ha superato il test

Gratta e vinci, lo ha messo a punto e ha scoperto che funziona: lui ha vinto mezzo milione, adesso spetta a noi fidarci.

Ognuno di noi segue un metodo del tutto personale, al momento di scegliere in che modo convenga tentare la fortuna. Prendiamo i giochi ad estrazione, per esempio, come il Lotto o il Superenalotto, per i quali è richiesto che i giocatori puntino su una combinazione composta da un quantitativo variabile di numeri. C’è chi li sceglie a caso e c’è chi, invece, con estrema minuziosità, opta per quelli che rimandano a delle date importanti e significative. Non esiste, insomma, una regola universale.

Valo lo stesso identico discorso per i Gratta e vinci. In tal caso bisogna affidarsi per lo più al fato, a meno che non venga concesso di scegliere un grattino specifico dalla pila. La differenza la fa dunque l’istinto, il “naso”. C’è un tale assortimento di biglietti, in ricevitoria, che prediligerne uno a discapito di un altro è veramente difficile.

Un uomo del Michigan, tuttavia, è riuscito nella mirabolante impresa di mettere a punto un sistema praticamente infallibile. Lo ha testato e si è reso conto che funziona alla grande. Talmente bene che, udite udite, si è portato a casa una cifra che non esiteremmo a definire straordinaria. Una di quelle somme che ti cambiano la vita, anzi, te la stravolgono letteralmente.

Gratta e vinci, devi solo fidarti: non serve altro

Iniziamo dal principio, però, perché la sua storia merita un piccolo “approfondimento”. Un bel giorno si è recato in un negozio con l’intenzione di comprare un grattino. Ma, sfortunatamente, al momento di decidere, si è trovato in difficoltà.

Non sapeva dove andare a parare, motivo per il quale ha ben pensato di rivolgersi al commesso del punto vendita. Ha chiesto a lui di scegliere, fra i tanti in vendita, un Gratta e vinci, purché facesse parte della gamma di quelli da 10 dollari. Al che, il dipendente gli ha passato un Luxury Cashword, del tutto inconsapevole che con quel gesto avrebbe segnato un punto di svolta nella vita di quel cliente.

Già, perché il grattino che lil 55enne di Kent City ha comprato al Kent Mini Mart di South Main Street gli ha fruttato nientepopodimeno che 500mila dollari. La sorpresa è stata doppia, addirittura, giacché era convinto, in un primo momento, di aver vinto solo 1000 dollari. È stato lo zio a rendersi conto che quel biglietto Cashword conteneva molto di più e che l’incontro con quel commesso era stato provvidenziale per suo nipote.