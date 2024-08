Addio al tennis e annuncio strappalacrime: è ai saluti

Addio al tennis e annuncio strappalacrime, ad ottobre giocherà il suo ultimo torneo e poi appenderà la racchetta al chiodo.

La gloriosa era dei cosiddetti Big Three è ormai al crepuscolo. Federer ha già appeso la racchetta al chiodo da un paio d’anni, Nadal non l’ha ancora fatto ma nelle ultime uscite è apparso l’ombra del tennista che fu. Continua a tenere duro invece Djokovic: il serbo non è più circondato da quell’aura d’imbattibilità – complice l’ascesa di Sinner e Alcaraz – ma rimane ai vertici del tennis mondiale. Ed alle Olimpiadi parigine ha coronato il suo ultimo grande sogno, aggiudicandosi quella medaglia d’oro che bramava sin da quando era bambino.

Parliamo dei tre tennisti che per circa un ventennio hanno dominato in maniera quasi inconstratata la scena, lasciando a malapena le briciole agli altri. Uno dei pochi che è stato in grado di vincere uno torneo del Grande Slam con i Big Three ancora in attività è l’austriaco Dominic Thiem, campione dell’edizione 2020 degli US Open. Il nativo di Wiener Neustadt 4 anni fa toccava il cielo con un dito, diventando il primo tennista della “prima” Next Gen a mettere in bacheca un Major (prima di lui nessuno nato negli anni ’90 c’era riuscito). Di lì a poco, tuttavia, la sua carriera imboccò una parabola discendente in seguito ad un brutto infortunio al polso.

Addio al tennis e annuncio strappalacrime, Thiem saluta la “sua” New York

All’inizio sembrava un problema risolvibile, di poco conto. Ma in realtà da quel momento in poi il classe 1993 non è stato più lo stesso e si è infilato in un vicolo cieco. Anche dal punto di vista psicologico.

Una situazione che è diventata anno dopo anno sempre più insostenibile e che ha convinto l’austriaco a dare l’addio al tennis: dal 2025, infatti, abbandonerà il circuito. Lunedì scorso Thiem ha giocato la sua ultima partita in uno Slam, guarda caso quello US Open che nel 2020 rappresentà il punto più alto della sua carriera. Entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card, si è arreso in tre set allo statunitense Ben Shelton. “Sono felice – ha detto Thiem a fine partita – negli ultimi anni è stata dura, non sono riuscito a tornare al mio livello, ma una volta presa la decisione quest’anno a marzo sono stato felice di ciò”. Il campione Slam si ritirerà ufficialmente nel torneo di Vienna, ad ottobre: “Voglio approfondire il discorso sostenibilità legato all’energia solare – ha svelato il tennista austriaco – ma vorrei restare anche nel mondo del tennis”.