Formula 1, tifosi sotto choc: la Ferrari cambia colore

Formula 1, oltre ad un interessante pacchetto di aggiornamenti Maranello annuncia novità importanti in vista dell’atteso Gran Premio d’Italia.

“Un miracolo”. Il ferrarista Charles Leclerc, alla vigilia del Gran Premio d’Olanda, aveva utilizzato questa parola rispondendo alla domanda di un giornalista riguardo a cosa servisse per poter finire a podio a Zandvoort. Il pilota monegasco, tuttavia, il “miracolo” è riuscito comunque a compierlo, chiudendo al terzo posto dietro a Lando Norris ed al padrone di casa Max Vertstappen.

Una gara che potrebbe aver riaperto un Mondiale che fino a qualche mese fa sembrava fosse già deciso. Ora sono solamente 70 i punti che dividono il pilota della Red Bull, ancora saldamente al comando della classifica piloti, è quello della McLaren, intenzionato a provarci fino all’ultimo. Mancano nove Gp al termine ed il campione del mondo in carica non può dormire sonni tranquilli, soprattutto alla luce delle difficoltà che sta avendo la sua scuderia, improvvisamente non più dominante. E la Ferrari? Per la Rossa questa dovrebbe essere l’ennesima stagione “di transizione”. E che probabilmente si concluderà senza grosse soddisfazioni. Il terzo posto di Leclerc, ad ogni modo, è incoraggiante e permette di guardare al futuro con maggiore fiducia. Per “futuro”, ovviamente, si intendono le prossime gare, in particolar modo il Gran Premio d’Italia a Monza, in programma nel fine settimana.

Formula 1, Leclerc e Sainz vestiranno di nero a Monza

Fare bene in Brianza significherebbe continuare a scalare la classifica Costruttori, che sembra essere diventato l’obiettivo principale della scuderia di Maranello.

La Ferrari non è lontanissima da Red Bull e McLaren, distanti rispettivamente 64 e 34 punti. A tal proposito la Rossa ha preparato una seria di interessanti aggiornamenti in vista del Gp d’Italia, il più atteso dai tifosi dopo quello di Imola (ufficialmente dell’Emilia-Romagna). Non solo novità tecniche, ma anche estetiche, visto che a Monza è pronto a debuttare il nuovo kit ispirato alla fibra di carbonio. Che, come spiega il portale FormulaPassion, è la base della maggior parte delle componenti che contribuiscono all’allestimento di una vettura di Formula Uno. I due ferraristi Leclerc e Sainz si apprestano quindi a scendere in pista con una livrea diversa, quasi interamente di colore nero. Nel corso di questo Mondiale era già accaduto che il monegasco e lo spagnolo indossassero dei colori diversi dal “solito” rosso: a Miami la scuderia di Maranello scelse l’azzurro.