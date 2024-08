Bundesliga, pronostici seconda giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Borussia Dortmund proverà a dare continuità alla vittoria sull’Eintracht: i gialloneri sono di scena a Brema contro il Werder.

Non ha toppato l’esordio il Borussia Dortmund, che nella prima giornata della Bundesliga 2024-25 ha avuto la meglio sull’Eintracht Francoforte, battuto 2-0 al Signal Iduna Park. Protagonista indiscusso il classe ’04 Gittens, autore di una doppietta. Subentrato ad Adeyemi nella ripresa, l’attaccante cresciuto nelle giovanili del Manchester City ha regalato i primi tre punti alla formazione allenata da Nuri Sahin, che lo scorso giugno ha preso il posto del dimissionario Terzic, di cui era stato vice nell’ultima stagione.

I gialloneri, apparsi più ispirati nel secondo tempo, nella seconda giornata faranno visita al Werder Brema, un avversario che hanno battuto sei volte negli ultimi sette precedenti. I biancoverdi sono reduci dal rocambolesco pareggio di Augsburg (2-2), in cui la difesa ha mostrato qualche falla di troppo: sarà difficile contenente l’attacco del Borussia Dortmund, che in ogni caso non potrà contare sul nuovo acquisto Guirassy, infortunatosi al ginocchio. Cercherò di voltare pagina invece l’Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller: le Adler avrebbero forse meritato qualcosa in più in Westfalia e contro l’Hoffenheim di uno scatenato Kramaric – tripletta per il croato contro il Kiel – potrebbe uscirne fuori una sfida frizzante, in cui i gol non mancheranno.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Stoccarda nella passata stagione ha sorpreso tutti, arrivando secondo dietro al Bayer Leverkusen campione e qualificandosi contro ogni pronostico alla prossima Champions League. Le aspettative saranno ovviamente più alte nei confronti degli Svevi, orfani del loro cannoniere Guirassy, passato al Borussia Dortmund.

La squadra di Sebastian Hoeness non ha iniziato la stagione con il piede giusto: sabato ha incassato una netta sconfitta in casa del Friburgo (3-1) ed il 5-0 rifilato al modesto Munster qualche giorno dopo in Coppa di Germania non è stato consolatorio. I biancorossi, nonostante qualche assenza di troppo, partono ad ogni modo favoriti contro il Mainz, che all’esordio non è andato al di là di un pareggio (1-1) con l’Union Berlino.

Ci tiene a far bella figura davanti al proprio pubblico anche il neopromosso Kiel, che dopo aver messo paura all’Hoffenheim proverà a dare filo da torcere al Wolfsburg in un match da almeno una rete per parte. Va a caccia del primo punto, infine, il Borussia Monchengladbach: i Fohlen hanno dovuto smaltire la delusione per la sconfitta maturata all’ultimo minuto con i campioni in carica del Leverkusen e dalla trasferta di Bochum dovrebbero riuscire a portare via almeno un punto.

Bundesliga: possibili vincenti

Stoccarda (in Stoccarda-Mainz)

Borussia Dortmund (in Werder Brema-Borussia Dortmund)

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Bochum-Borussia Monchengladbach)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Eintracht Francoforte-Hoffenheim

Stoccarda-Mainz

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Eintracht Francoforte-Hoffenheim

Kiel-Wolfsburg

Werder Brema-Borussia Dortmund

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Eintracht Francoforte-Hoffenheim è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI