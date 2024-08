Premier League, pronostici terza giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, tra le squadre ancora inchiodate a zero punti ci sono Everton e Southampton. Avvio disastroso anche per il Wolverhampton.

Dopo le prime due giornate in Premier League sono quattro le squadre ancora a punteggio pieno: non hanno deluso le tre grandi favorite per il titolo – City, Arsenal e Liverpool, collezionando due vittorie su due – ma insieme a loro c’è anche il sorprendente Brighton, da quest’anno guidato dal giovanissimo tecnico Hurzeler.

Ben cinque, invece, non sono riuscite a collezionare neanche un punto. Chi ha fatto malissimo è l’Everton di Sean Dyche, travolto sia dal Brighton (0-3) all’esordio che dal Tottenham (4-0) nella seconda giornata. Un inizio da incubo per i Toffees, apparsi in grande difficoltà in fase di non possesso palla ma poco incisivi anche nella metà campo avversaria, visto che sono ancora a secco di gol. Dyche spera che la rotonda vittoria ottenuta in League Cup contro il Doncaster (3-0) possa dare la scossa alla sua squadra, chiamata a fare punti contro una diretta concorrente come il Bournemouth, reduce da due pareggi e dalla sconfitta di misura in Coppa di Lega contro il West Ham. Vuole tornare a vincere anche il Brentford: le Bees, sempre molto solide tra le mura amiche, cercheranno di dimenticare il k.o. di Liverpool (2-0) nel match casalingo con il neopromosso Southampton, una di quelle squadre ancora inchiodate a 0 punti (e niente gol come l’Everton).

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra neopromossa in difficoltà è l’Ipswich Town. I Tractor Boys, tornati in Premier League dopo 22 anni, si sono immediatamente resi conto di come le cose siano difficili al piano di sopra.

C’è da dire però che il calendario finora è stato impossibile: 0-2 all’esordio con il Liverpool e 4-1 con il City di Pep Guardiola. Probabilmente vedremo una reazione da parte degli uomini di Kieran McKenna contro il Fulham, ma occhio ai Cottagers di Marco Silva, partiti con il piede giusto: i londinesi, dopo aver incassato una sconfitta immeritata con il Manchester United, hanno conquistato i primi tre punti a Craven Cottage contro il Leicester. Per le Foxes di Steve Cooper, tornate in massima serie dopo un sola stagione di purgatorio in Championship, è stata la prima sconfitta stagionale e sarà molto complicato evitarne un’altra contro l’Aston Villa di Unai Emery, desideroso di riscattare lo 0-2 casalingo con l’Arsenal. Tra le squadre ancora imbattute, infine, c’è pure il Nottingham Forest, che ha collezionato 4 punti tra Bournemouth e Southampton: a casa dei Reds adesso arriva il Wolverhampton, scosso per via del terrificante 6-2 rifilatogli domenica dal Chelsea.

Premier League: possibili vincenti

Brentford (in Brentford-Southampton)

Everton o pareggio (in Everton-Bournemouth)

Aston Villa (in Leicester-Aston Villa)

Nottingham Forest o pareggio (in Nottingham Forest-Wolverhampton)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Leicester-Aston Villa

Ipswich Town-Fulham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Everton-Bournemouth

Ipswich Town-Fulham

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” in Ipswich Town-Fulham è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

