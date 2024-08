Verstappen perde il mondiale: ribaltone in classifica

Verstappen perde il Mondiale: il tre volte campione del Mondo rischia tantissimo in questi ultimi mesi. Arriva la sentenza di chi lo conosce

Il momento è delicato. Mai stato così delicato da tre anni a questa parte. Max Verstappen rischia seriamente di perdere il Mondiale riaperto in maniera ufficiale domenica scorsa dopo la vittoria di Lando Norris che ha rifilato un distacco enorme all’attuale campione del mondo.

I rischi ci sono, soprattutto se la sua macchina dovesse dimostrare ancora di avere dei problemi importanti, quelli che sono venuti fuori nel corso delle ultime settimane e che hanno portato ad un riavvicinamento della McLaren che oseremmo dire quasi clamoroso. Dubbi e anche molti sulla tenuta della scuderia, alle prese anche con diversi problemi interni che ovviamente si ripercuotono poi sulle prestazioni della macchina e sulla serenità dei piloti. E a mettere ancora più dubbi ci ha pensato anche Jos Verstappen, padre di Max.

Verstappen perde il Mondiale, l’accusa del padre

“Forse non dovrei dirlo, ma lo farò comunque. Il fatto che si debba tornare alla macchina dell’inizio di quest’anno dice tutto. Al momento non hanno le carte in regola. Penso che dovrebbero guardarsi bene allo specchio”. Così al De Telegraaf il padre di Max, che ha messo sul banco degli imputati, senza girarci nemmeno troppo intorno, la macchina.

“Il fatto che Verstappen vinca il titolo anche quest’anno non è una certezza – ha aggiunto Jos Verstappen ai microfoni di Viaplay – Max sta facendo il possibile ogni fine settimana per conquistare il maggior numero di punti a disposizione. Staremo a vedere, ma non è una certezza”. Insomma, i dubbi ci sono, sono anche abbastanza importanti e non fanno dormire sonni tranquilli a nessuno dentro la scuderia. Un finale di campionato nel segno dell’incertezza, è questo è sicuramente un bene per tutti gli appassionati che soprattutto nelle ultime due stagioni non hanno fatto altro che vedere un Max incredibilmente forte, che faceva un campionato a parte, e che non dava a nessuno la possibilità nemmeno di inserirsi.