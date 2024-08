Superenalotto, vincite non riscosse: cifre choc e come evitarlo

Superenalotto e non solo, i dati snocciolati vi lasceranno senza parole: per fortuna esiste un modo per evitare che accada.

Potrebbe sembrarvi strano, per certi versi addirittura impossibile, ma è bene che sappiate che è tutt’altro che raro. Accade, anzi, abbastanza di frequente, presi come siamo, durante il giorno, da mille e più cose. Talmente indaffarati da dimenticarci, di tanto in tanto, perfino delle cose che ci stanno più a cuore.

Vi è mai successo, ad esempio, di dimenticarvi del tutto di controllare la schedina del Superenalotto, o di grattare il Gratta e vinci che avete acquistato? La risposta potrebbe essere no, ma non vi stupisca il fatto che molti altri giocatori, a differenza vostra, non si ricordino di farlo. Molte persone, pensate un po’, perdono addirittura le proprie ricevute di gioco, oppure i tagliandi della Lotteria istantanea. E non verranno mai a conoscenza, magari, della vincita che la dea bendata aveva riservato loro.

Quanto sia frequente lo confermano i numeri che Mario Lollobrigida, direttore per i Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha snocciolato nell’intervista rilasciata nei giorni scorsi al TG5. Ha parlato, dati alla mano, delle vincite non riscosse in Italia, ponendo l’accento su un fenomeno che, per quanto insolito, è abbastanza usuale.

Lotto e Superenalotto, pessimo tempismo: 145 milioni andati persi

Nell’anno 2022, ha riferito, sono stati vinti 32 miliardi di euro tra Superenalotto, Lotto, scommesse e lotteria varie. Secondo quanto appurato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tuttavia, buona parte di questi soldi non sono mai stati riscossi.

145 milioni di euro sono rimasti “appesi”, senza che nessuno li abbia reclamati, ragion per cui la maggior parte di essi sono stati versati, come da prassi, all’erario. Sono quelli relativi alle scommesse ippiche vengono destinati alla filiera ippica. Com’è possibile, vi starete legittimamente chiedendo, che qualcuno non riscuota il denaro vinto al gioco d’azzardo? La risposta è semplice: talvolta ci si dimentica di controllare i numeri, oppure si perdono le ricevute di gioco.

Un modo per evitare che accada, fortunatamente, c’è. Aprire un conto online è la sola soluzione possibile, nella misura in cui le eventuali vincite vengono versate direttamente sui conti di gioco e non si corre il rischio, così, di buttare al vento la fortuna che il destino ha inteso riservarci. Nel caso in cui l’opzione non ti convinca, ricorda, in ultima analisi, che le vincite vanno riscosse entro un arco temporale ben preciso. Per le lotterie istantanee ci sono 45 giorni di tempo, 60 per Win For Life, Play Your Date, Scommesse Ippiche e Lotto. Sono 90 per SuperEnalotto, SuperStar, Si Vince Tutto, scommesse Ippica Nazionale, Eurojackpot, scommesse sportive, Totocalcio e scommesse su eventi; 180, infine, per la Lotteria Italia.