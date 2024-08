Lotto, 50mila euro con questa opzione: non tutti la conoscono

Lotto, 50 mila euro con questa opzione che (forse) non tutti conoscono. Ecco quello che è successo in una delle ultime estrazioni

Il gioco del Lotto, che forse non avrebbe avuto bisogno di svecchiamenti, da un poco di tempo ha inserito la possibilità dell’opzione Oro, della quale vi abbiamo già parlato in maniera abbondante da queste colonne.

Per il momento è solo temporanea, visto che l‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di renderla utilizzabile per i prossimi 18 mesi e poi si prenderà una decisione definitiva. Ma siamo sicuri che, continuando in questo modo, alla fine di questo periodo di “apprendistato” verrà confermata come opzione da poter essere utilizzata dagli utenti. Anche perché a quanto pare, così come ci viene riportato da Agimeg.it, viene presa in considerazione, e anche molto, da tutti gli utenti.

Lotto, la vincita con l’opzione Oro

Ed è proprio anche all’opzione Oro che in Liguria, nel corso di una delle estrazioni del passato weekend, è stato centrato un colpaccio clamoroso di quelli che rendono assai più bella la vita visto che parliamo di 50mila euro. Non sono soldi che la cambiano del tutto, ma l’aiutano e anche molto. Allora, entrando nel dettaglio della giocata a Savona è stato centrato un terno sulla ruota di Cagliari con i numeri 13-17-47 che ha portato nelle tasche della fortunata o del fortunato giocatore 50.208euro. Di questi, oltre 49mila euro sono arrivati appunto grazie all’opzione Oro.

Ma non è tutto. Perché sempre a Savona e con gli stessi numeri è stata centrata una vincita da 12.900 euro. Un terno secco in questo caso, con pochi euro messi sul piatto per giocare la schedina e una valanga di soldi che sono arrivati così, di botto. Insomma, si continua a sognare e vincere con le quattro estrazioni che vengono fatte durante la settimana. E siamo convinti, pure, che l’opzione Oro rimarrà ovviamente viva anche dopo i 18 mesi di prova.