Sinner, prima scompare e poi riappare: c’è qualcosa che non va

Jannik Sinner, adesso è ufficiale: le cose non vanno bene come sembra. Gesto inequivocabile, equilibrio fragilissimo.

Possiamo solo immaginare con quale pressione psicologica addosso Jannik Sinner si appresti ad affrontare il suo esordio agli Us Open. La sentenza emessa lo ha liberato di un peso, dice, ma va da sé che le polemiche che il presunto caso di doping ha scatenato non lo lascino del tutto indifferente. Tanto più se consideriamo che ci sono tifosi e colleghi (vedi Nick Kyrgios) che non sono affatto convinti che il numero 1 del mondo sia del tutto innocente.

Non deve essere un periodo facile, insomma, per il campione altoatesino, tutt’altro. Anche perché, al di là del Clostebol, delle indagini che lo hanno riguardato e del fatto che il suo team sia rimasto orfano di fisioterapista e preparatore atletico, è probabile che stia facendo i conti, come se non bastasse, pure con problemi di altra natura. Di cuore, per inciso.

Come noto, da un paio di mesi a questa parte Sinner sta con la tennista russa Anna Kalinskaya. In un primo momento tutto sembrava andare a gonfie vele, ma dopo le vacanze in Sardegna qualcosa è cambiato. Nel bel mezzo delle polemiche per la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, qualcuno si è accorto che la ragazza non seguiva più Jannik sui social network. Lui non ha mai smesso di farlo, ma quel dettaglio aveva comunque preoccupato la fanbase della coppia.

Quanti guai per Sinner: non è tutto oro quel che luccica

Qualche giorno dopo, l’allarme era rientrato: Anna aveva rimesso “Mi piace” al profilo di Sinner, per cui sembrava che fosse finalmente tornato il sereno. O che, comunque, il presunto bug di Instagram che era stato ipotizzato fosse, ormai, risolto.

Peccato solo che, nel weekend, sia successo ancora una volta. Il like di Kalinskaya a Jannik è scomparso nuovamente, il che non ha fatto altro che alimentare ulteriori speculazioni circa il fragilissimo equilibrio della coppia. Coppia che ora sappiamo essere nata nel bel mezzo della tempesta, proprio quando Sinner ha scoperto di essere indagato per doping. E che già tante, quindi, tra Clostebol e Olimpiadi, ne ha passate.

Nella notte tra domenica e lunedì, comunque, Anna è tornata a seguire Jannik. Solo che stavolta la tesi del bug di Instagram non regge più. Sembra evidente, semmai, che qualcosa non va e che questo metti e togli, togli e metti, sia emblematico del fatto che non sia proprio tutto rose e fiori fra loro. Ed è lecito domandarsi, a questo punto, quanto ancora possa durare…