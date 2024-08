Ribaltone Milan, esonero lampo: “Torna Pioli”

Ribaltone Milan, esonero lampo. L’avvio di Paulo Fonseca è stato disarmante. E potrebbe succedere tutto in poco tempo

Un punto in due partite contro Torino in casa e Parma in trasferta, una neopromossa. No, nessuno si aspettava un avvio così brutto da parte del Milan di Paulo Fonseca.

Non tanto i risultati – che poi alla fine ovviamente sono quelli che contano – ma sono le prestazioni che hanno fatto già ridimensionare il lavoro del tecnico portoghese scelto dalla società per sostituire Pioli, liberato alla fine della passata stagione. L’ex allenatore della Roma si è preso la responsabilità di tutto quello che è successo in queste due settimane, puntando e mettendo in evidenza quelli che sono stati gli errori difensivi dei suoi uomini. Ma non può bastare per mettere a tacere le critiche che gli sono piovute addosso da parte di tutti, soprattutto dei tifosi rossoneri. Che vogliono un ribaltone clamoroso in panchina.

Ribaltone Milan, c’è Pioli

Sì, sui social, dopo la disfatta del Tardini, si sono scatenati i commenti contro Fonseca. E sono moltissimi quelli che vorrebbero un ritorno di Stefano Pioli. Ma non solo, c’è anche chi dice che forse sarebbe meglio cacciarlo subito e puntare tutto su Massimiliano Allegri, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in panchina dopo tantissimi anni. I commenti come detto sono tanti.