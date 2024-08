Galatasaray-Young Boys, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Galatasaray-Young Boys è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

La gara d’andata è stata un saliscendi di emozioni, con gli svizzeri dello Young Boys capaci di sorprendere il più quotato Galatasaray, costretto ad arrendersi 3-2 al Wankdorf di Berna ed ora chiamato a rimontare davanti al suo pubblico. Dopo essere finita sotto di due gol nel primo tempo, la squadra allenata da Okan Buruk era riuscita a rimettere le cose a posto nella ripresa. Il tecnico turco giallorosso ha azzeccato la mossa Batshuayi, autore di due reti nel giro di sei minuti.

Al minuto 86, tuttavia, il difensore Bardakci ha scombinato i piani del “Gala” con un fallo di mano in area, che gli è costato anche il cartellino rosso. Ugrinic non ha sbagliato dagli undici metri, permettendo allo Young Boys di poter contare su un vantaggio, minimo ma comunque importante, nel match di ritorno ad Istanbul.

Galatasaray, rimonta possibile

Inutile ricordare che per Icardi e compagni, campioni di Turchia in carica, sarebbe un flop gigantesco mancare l’accesso alla nuova fase a campionato della Champions League. Per permettere al Galatasaray di concentrarsi esclusivamente sulla sfida con gli elvetici, la federazione ha rinviato la gara di Super Lig turca con il Gaziantep.

I giallorossi finora, oltre a quella con gli svizzeri, hanno disputato tre partite ufficiali: alla clamorosa sconfitta in Supercoppa con il Besiktas (0-5), sono seguite le due vittorie di fila con Hatayspor e Konyaspor. I gialloneri di Patrick Rahmen, invece, sono ancora a secco di successi nel campionato svizzero, raccogliendo a malapena 2 punti nelle prime 5 giornate. Toccherà all’ex Sassuolo Ayhan prendere il posto dello squalificato Bardakci al centro della difesa del Galatasaray, mentre davanti Icardi è insidiato da Batshuayi, una settimana fa apparso più pimpante rispetto all’ex Inter.

Come vedere Galatasaray-Young Boys in diretta tv e streaming

La sfida tra Galatasaray e Young Boys è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Anche il segno “Over 2.5” è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica, mentre Snai lo quota a 1.43.

Il pronostico

Con la spinta di un tifo che come al solito sarà caldissimo, il Galatasaray sembra avere tutte le carte in regola per ribaltare lo Young Boys. I problemi difensivi di entrambe le squadre, tuttavia, fanno ipotizzare un’altra partita rocambolesca, da almeno tre gol complessivi ed uno parte.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Young Boys

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Jelert, Nelsson, Ayhan, Kohn; Torreira, Sara; Yilmaz, Mertens, Akturkoglu; Icardi.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Keller; Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam; Lauper, Niasse; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1