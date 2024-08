Salisburgo-Dinamo Kiev, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Salisburgo-Dinamo Kiev è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming.

La Dinamo Kiev che si era comportata egregiamente nei turni precedenti, facendo fuori Partizan e Rangers, è crollata contro gli austriaci del Salisburgo, perdendo nettamente la gara d’andata (0-2). Nene Dorgeles e Kjaergaard hanno regalato un successo preziosissimo agli uomini di Pep Lijnders, tecnico olandese arrivato in Austria dopo gli anni trascorsi a Liverpool come vice di Jurgen Klopp.

Un successo che adesso consente al Salisburgo di poter giocare per due risultati su tre. Anzi, anche in caso di sconfitta con un gol di scarto sarebbero comunque i biancorossi a staccare il pass per la nuova fase a campionato della Champions League, facendo di conseguenza retrocedere gli ucraini in Conference League. La cattiva notizia, per la Dinamo Kiev, è che il Salisburgo è ancora imbattuto in questa stagione, che dovrà essere quella del riscatto dopo aver perso la corona di campione della Bundesliga austriaca in favore dello Sturm Graz. Blaswich e compagni finora hanno vinto 6 partite su 7 e l’unico pareggio è arrivato nel terzo turno preliminare di Champions League con il Twente (battuto 2-1 all’andata). La squadra di Oleksandr Shovkovskyi invece ha perso l’imbattibilità proprio una settimana fa dopo 5 vittorie e un pareggio. Nessuna delle due è stata impegnata nell’ultimo fine settimana: le rispettive leghe hanno deciso di rinviare i match di entrambe.

Come vedere Salisburgo-Dinamo Kiev in diretta tv e streaming

La sfida tra Salisburgo e Dinamo Kiev è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Salisburgo è quotata a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.58 su Goldbet, Lottomatica, mentre Snai lo quota a 1.57.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Salisburgo sette giorni fa ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alla Dinamo e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche nel match di ritorno. A differenza dell’andata, tuttavia, è assai probabile che gli ucraini, costretti ad attaccare per provare a ribaltare tutto, segneranno almeno una rete. Previsti, dunque, più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Dinamo Kiev

SALISBURGO (4-3-3): Blaswich; Dedic, Baidoo, Piatkowski, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh, Yeo, Nene.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Brazhko, Shaparenko, Pikhalyonok; Yarmolenko, Vanat, Kabayev.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1