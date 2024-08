Rayo Vallecano-Barcellona, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Rayo Vallecano-Barcellona è una partita valida per la terza giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Barcellona si presenta alla vigilia del primo turno infrasettimanale a punteggio pieno. Sei punti, frutto delle 2 vittorie contro avversari validi come Valencia e soprattutto Athletic Bilbao, entrambe battute con il risultato di 2-1. Il nuovo allenatore Hansi Flick si è dunque potuto scrollare un po’ di pressione accumulata durante il precampionato, quando la pesante sconfitta subita contro il Monaco nel trofeo Gamper aveva fatto suonare qualche campanello d’allarme.

Il principale protagonista di questi due successi è stato il sempiterno Robert Lewandowski, autore di 2 gol nel match del Mestalla e di quello decisivo contro i baschi. Sabato scorso ha brillato anche la stella di Yamal: il campione d’Europa con la Spagna è pronto a trascinare anche i blaugrana e la rete realizzata nella notte del Montjuic è l’ennesima dimostazione di quanto il giovane calciatore classe 2007 continui a salire di livello partita dopo partita. Le principali preoccupazioni del Barcellona riguardano invece i soliti aspetti extracalcistici: Flick non può ancora disporre dell’acquisto più importante di questo mercato estivo, l’ex Lipsia Dani Olmo. La Liga, infatti, ne impedisce il tesseramento per via del monte ingaggi troppo alto (questione che potrebbe pregiudicare anche l’eventuale arrivo di Federico Chiesa in Catalogna).

In attesa di capire come si evolverà la situazione – nel frattempo sono stati ceduti Lenglet e Vitor Roque – il Barça ritorna in campo a Vallecas contro il Rayo. Un buon avvio quello dei Matagigantes, ancora imbattuti ed a quota 4 punti in classifica grazie alla vittoria esterna con la Real Sociedad e al pareggio con il Getafe, affrontato sempre in trasferta. Il tecnico Inigo Perez si gode il momento – ieri è stato ufficializzato l’arrivo del colombiano James Rodriguez – e spera di poter frenare pure la corsa degli uomini di Flick.

Il pronostico

Non una trasferta semplice per il Barcellona, che da queste parti non vince dal 2021 in Coppa del Re. Catalani favoriti ma la loro porta potrebbe non restare inviolata per la terza gara di fila.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Barcellona

RAYO VALLECANO (4-4-2): Cárdenas; Balliu, Lejeune, Mumin, Espino; de Frutos, Unai López, Óscar Valentín, Embarba; Nteka, Isi Palazón.

BARCELLONA (4-2-3-1): ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2