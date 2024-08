Gratta e vinci, che numeri: questo tagliando non si smentisce mai

Gratta e vinci, ecco perché questo tagliando è uno dei più apprezzati dai giocatori del Bel Paese: paga come nessun altro.

Solo 1 biglietto su 8.880.000 in commercio assicura la vincita massima, quella che tutti, per ovvie ragioni, sognano ad occhi aperti ogni volta che si recano in tabaccheria o in ricevitoria per tentare la fortuna. Una statistica che lì per lì potrebbe non sembrare incoraggiante, ma che è perfettamente compensata dai numeri da capogiro relativi alle altre categorie di vincita.

Non c’è da stupirsi che il Nuovo 50X sia uno dei tagliandi più amati dagli italiani, capace com’è stato e com’è tuttora di spalancare le porte della ricchezza ai giocatori che decidono di credere alle sue “promesse”. Come quello che, nelle scorse ore, si è recato alla tabaccheria Mogetta di Sforzacosta, ancora del tutto ignaro, ovviamente, della splendida trama che la dea bendata stava tessendo appositamente per lui e per la sua famiglia.

Un cliente che non aveva mai varcato, prima di allora, la soglia dell’attività marchigiana. “Non lo conosciamo, probabilmente era un turista di passaggio“, ha spiegato Roberta Mogetta, titolare del punto vendita, al Resto del Carlino. “Ha comprato un gratta e vinci 50x da 10 euro. Io non ero presente al momento della vincita, ma c’era mio cognato: inizialmente il cliente era incredulo e non capiva se la vincita fosse effettivamente così alta, così mi hanno chiamato e mandato una foto per accertarsi della somma finale. Io non ho potuto che confermare. Credo che il cliente sia andato via ancora incredulo”.

Il turista sbanca al Gratta e vinci: colpo da 2 milioni

E lo crediamo bene, che stentasse a credere a ciò che i suoi occhi avevano visto, considerato che il giocatore in questione ha fatto il colpo più grosso che potesse fare.

Si è assicurato il premio massimo in palio alla lotteria istantanea Nuovo 50X, vale a dire 2 milioni di euro tondi tondi. Mai era stata centrata una vincita così alta in quella tabaccheria di Sforzacosta, frazione del comune italiano di Macerata, motivo per il quale la sorpresa è stata ancor più grande. “Sette anni fa abbiamo avuto il caso di una vincita da 30.000 euro, ma era nulla in confronto a quello che è successo oggi (il giorno in cui l’uomo ha vinto, ndr). Una volta superato il momento della sorpresa per quello che abbiamo visto e accertatici del jackpot, abbiamo affisso un cartello in tabaccheria come si è soliti fare in questi casi”.

Questo tagliando, insomma, non si smentisce mai. Con i suoi premi da capogiro resta, sempre e comunque, uno dei più affidabili e apprezzati dai giocatori italiani. E, dopo questa notizia, la sua popolarità, siamo pronti a scommetterlo, aumenterà ancor di più.