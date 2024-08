Serie B, i pronostici sulle partite di martedì 27 agosto

Serie B, si torna subito in campo nella serie cadetta con il primo turno infrasettimanale della stagione: tante squadre a caccia di riscatto.

Non si ferma la B. Neanche il tempo di rilassarsi dopo una seconda giornata scoppiettante, in cui le sorprese non sono mancate, che si torna immediatamente in campo per il turno infrasettimanale. Chi è partito malissimo è il Bari di Moreno Longo, che finora ha collezionato solo sconfitte. I Galletti, reduci da una stagione disastrosa – hanno evitato la retrocessione soltanto dopo il playout con la Ternana – non riescono ad ingranare e venerdì hanno incassato un altro k.o. a Modena (1-2).

Servirà la spinta del “San Nicola” per interrompere la striscia negativa nel match con il Sassuolo. I neroverdi si sono presi i primi tre punti nel derby emiliano-romagnolo con il Cesena, dimenticando il mezzo passo falso con il Catanzaro di sette giorni prima. In questo momento il Sassuolo ha molte più certezze rispetto ai pugliesi ma occhio alla voglia di riscatto degli uomini di Longo, già spalle al muro: entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Le reti non mancheranno neppure in Cittadella-Pisa e Cremonese-Palermo: i veneti nell’ultimo weekend si sono imposti a sorpresa sul Brescia (0-1), mentre la squadra guidata da Pippo Inzaghi si è presa lo scalpo dei rosanero di Alessio Dionisi (2-0); l’altra grande delusione di queste prime due giornate è proprio il Palermo, ancora a quota zero punti, ma contro una Cremonese non brillantissima i siciliani dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in un incontro da almeno un gol per parte.

Le previsioni sulle altre partite

È chiamato a sbloccarsi anche il Frosinone di Vincenzo Vivarini: i ciociari, che avevano esordito con un pesante 3-0 con il Pisa in Coppa Italia, hanno ottenuto un punto tra Sampdoria (2-2) e Spezia (2-1).

L’aria dello “Stirpe” dovrebbe fare bene ai giallazzurri: Marchizza e compagni sono leggermente favoriti con il Modena ma è improbabile che riescano a tenere la porta inviolata dopo aver subito 4 gol in due partite. L’arrembante Sudtirol, a punteggio pieno e momentaneamente primo da solo, ha buone possibilità di portare via punti dalla trasferta di Carrara: i padroni di casa, neopromossi, hanno mostrato preoccupanti limiti e non sarà semplice tenere a bada una squadra in fiducia. Match da almeno tre gol complessivi quello tra Salernitana e Sampdoria all’Arechi, entrambe reduci da sconfitte, mentre non dovrebbe riservare troppe emozioni la sfida tra Reggiana e Brescia: i lombardi per ora hanno i peggiori dati xG lontano dal “Rigamonti”.

Serie B: possibili vincenti

Palermo o pareggio (in Cremonese-Palermo, ore 20:30)

Frosinone (in Frosinone-Modena, ore 20:30)

Sudtirol o pareggio (in Carrarese-Sudtirol, ore 20:30)

La partita da almeno tre gol complessivi

Salernitana-Sampdoria, ore 20:30

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Bari-Sassuolo, ore 20:30

Cittadella-Pisa, ore 20:30

Cremonese-Palermo, ore 20:30

La partita da meno di tre gol complessivi

Reggiana-Brescia, ore 20:30

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Salernitana-Sampdoria è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI