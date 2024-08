I pronostici di martedì 27 agosto: Champions League, Serie B, Liga

I pronostici di martedì 27 agosto, c’è il ritorno degli spareggi di Champions League, poi Serie B, Liga spagnola e Saudi Pro League.

Ultimo capitolo della fase preliminare di Champions League, stasera si conosceranno altre tre squadre che prenderanno parte al nuovo format a girone unico con 36 club partecipanti. Una tra queste potrebbe essere il Galatasaray, che però dovrà rimontare la sorprendente sconfitta subita all’andata contro lo Young Boys.

Vittoria e qualificazione alla portata anche per il Salisburgo che ha già regolato all’andata la Dinamo Kiev. C’è un turno infrasettimanale in Serie B con due partite che guardando le prime statistiche sugli expected goals, assetti di gioco e attaccanti in campo promettono almeno una rete per squadra: Bari-Sassuolo e Salernitana-Sampdoria.

I pronostici sulle altre partite

Inizia un turno infrasettimanale anche nella Liga spagnola, subito in campo il Barcellona con l’allenatore Flick che in attesa di capire quando sarà convocabile Dani Olmo punta sul baby prodigio Lamine Yamal per portare via i tre punti dallo stadio del Rayo Vallecano.

Martedì di coppa in Inghilterra, si gioca la Carabao Cup. Le sorprese in questa competizione sono sempre dietro l’angolo, meglio optare per gli over in particolare per Brighton-Crawley e Crystal Palace-Norwich.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente e almeno tre gol complessivi in Galatasaray-Young Boys, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Salisburgo (in Salisburgo-Dinamo Kiev, Champions League, ore 21:00)

(in Salisburgo-Dinamo Kiev, Champions League, ore 21:00) Barcellona (in Rayo Vallecano-Barcellona, Champions League, ore 21:30)

(in Rayo Vallecano-Barcellona, Champions League, ore 21:30) Al Nassr (in AL Fayha-Al-Nassr FC, Saudi Pro League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brighton-Crawley , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Watford-Plymouth , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Crystal Palace-Norwich, League Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bari-Sassuolo , Serie B, ore 20:30

, Serie B, ore 20:30 Salernitana-Sampdoria , Serie B, ore 20:30

, Serie B, ore 20:30 Cremonese-Palermo, Serie B, ore 20:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.41 GOLDBET ; 5.54 SNAI; 5.41 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Carrarese-Sudtirol, Serie B, ore 20:30