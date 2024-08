Guerra aperta tra Marquez e Bagnaia: Ducati nei guai

Guerra aperta tra Marquez e Bagnaia: i due ducatisti l’anno prossimo si ritroveranno nello stesso box. Ecco quello che potrebbe succedere

L’anno prossimo la Ducati avrà in squadra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. E iniziano già a essere le prime voci di possibili frizioni tra i due. Beh, se ne parla con largo anticipo soprattutto per quello che tutti noi conosciamo è il caratterino dello spagnolo.

Che, anche quest’anno, sta cercando di mettere il bastone tra le ruote a tutti. Vuole vincere una gara e qualcuno ha già detto – così come da queste pagine vi abbiamo riportato – che ce la farà. Di certo il tema adesso è quello della possibile convivenza tra le parti. Un tema che è stato affrontato anche dall’ex pilota Alex Hofmann, che ha rilasciato un’intervista spiegando questo.

Ducati nei guai, quello che potrebbe succedere

“Sarà la squadra Ducati più forte che abbiamo mai avuto” ha detto parlando a Motorsport-Total.com. “Marc mi ricorda il Valentino di allora. Sa fare la mossa giusta al momento giusto. La probabilità che finisca in maniera armoniosa è molto bassa”.

E poi sottolineando il ruolo di Gigi Dall’Igna ha detto questo: “La sua mentalità a livello tecnico e inflessibile quanto quella di Marc in pista. Tutto viene sacrificato per il successo. La scelta non è stata una sorpresa per me era prevedibile che avrebbe voluto Marc nella sua squadra”. Inoltre, per il tedesco “Bagnaia ha la possibilità di crescere con e accanto Marc. Un pilota incredibile ma forse è anche un po’ troppo dolce per questo sport. Avrebbe bisogno del carisma di Valentino Rossi, di Marco Simoncelli o della tenacia di Marc, ma non ce l’ha. Dal punto di vista umano è una cosa positiva. Uno dei piloti più educati del paddock”. Un profilo bellissimo di Bagnaia, attuale campione del mondo, che forse stride un poco con quello che serve per rimanere ai vertici per molti anni. Una cattiveria che un poco manca, che forse inoltre Pecco potrebbe trovare con Marquez compagno di squadra. Anche se i dubbi, evidentemente, rimangono. E sono anche tanti.