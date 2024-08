Lotteria, occhio alla casella di posta: c’è un tesoro nell’email

Se giochi alla Lotteria c’è qualcosa che devi assolutamente sapere: occhio alla tua casella di posta elettronica, non si sa mai.

Oramai abbiamo le spalle sufficientemente larghe da non cascarci più. Dovremmo avere imparato a riconoscere, a questo punto, le truffe dalla realtà, tanto è vero che la maggior parte di noi sa distinguere i messaggi fasulli da quelli reali. Almeno in teoria. Già, perché la storia che stiamo per raccontarvi oggi rivela che, in verità, c’è qualcuno che può – e deve – ancora “migliorare” sotto questo punto di vista.

Iniziamo col dire che questa vicenda arriva dal Michigan e che il protagonista principale è un giocatore di 41 anni che ci ha messo un po’ – anzi, un bel po’ – a realizzare cosa il destino avesse avuto in serbo per lui. Un bel giorno, un giorno dello scorso mese di febbraio (tenete bene a mente questo dettaglio), aveva ricevuto un’email sulla sua casella di posta elettronica. L’aveva cestinata subito, però, perché gli era parsa sfacciatamente falsa, al punto da averlo addirittura quasi irritato.

L’email è subito finita, dicevamo, nel cestino della sua casella di posta elettronica, essendo l’uomo totalmente ignaro del fatto che non si trattava di una truffa. Che era vero, come c’era scritto nel corpo dell’email, che aveva vinto alla lotteria online alla quale aveva giocato lo scorso 14 febbraio. Peccato solo che, complice la scarsa fiducia nei confronti del prossimo, non se la sia bevuta.

Ha fatto giusto in tempo: ci sono voluti 6 mesi

Ci sono voluti sei mesi perché il giocatore in questione scoprisse che non si era trattato, come aveva invece creduto, di un tentativo di raggiro.

“A febbraio – questo ha raccontato ai funzionari della lotteria – avevo visto un’email che mi informava di aver vinto un premio di 257mila 631 dollari, ma avevo pensato che fosse solo una truffa e l’avevo cancellata. In aggiunta ho anche ricevuto diverse telefonate relative al premio, ma ho continuato a pensare che si trattasse di una truffa. Recentemente ho deciso di indagare e quando ho scoperto che si trattava di un premio reale sono rimasto sbalordito!”.

Se avesse aspettato un po’ più a lungo, forse, saremmo qui a raccontarvi una storia leggermente diversa, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Il 41enne si è reso conto di essere stato baciato dalla fortuna giusto in tempo per riscuotere il suo super premio. Una storia che ci insegna che è sempre meglio controllare, sebbene resti inteso che la prudenza non è mai troppa.