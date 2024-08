Gratta e Vinci, 100mila euro con questo biglietto: ne parlano tutti

Gratta e Vinci, 100mila euro con questo biglietto: ne stanno parlando tutti proprio in queste ore. Ecco il motivo di tale attenzione

Ci sono dei biglietti che hanno un fascino particolare. Il Miliardario, ad esempio, è quello più amato dagli italiani. E poi ce ne sono molti altri che per un motivo o nell’altro sono quelli che i nostri connazionali decidono di comprare.

In questi ultimi anni, inoltre, ci sono state delle importantissime novità volute dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli che gestisce il gioco in Italia. Prima il Vinci in Grande e poi Super Gold che hanno una particolarità: sono due tagliandi che hanno un costo di 25euro, quindi il più grosso sul mercato, e che inoltre a differenza di tutti gli altri Gratta e Vinci regalano una vincita minima superiore a quella che è il valore dello stesso. Sì, in entrambi i casi come minimo si possono portare a casa 40 euro, mentre come massimo il colpo sarebbe clamoroso: sei milioni di euro, una cifra che cambia totalmente il modo di vedere la propria vita.

Gratta e Vinci, colpo da 100mila euro

I sei milioni sono stati vinti con il primo dei due in altrettante occasioni in Piemonte. Mentre in questo caso la Dea Bendata ha deciso di spostarsi proprio dall’altra parte dell’Italia, nella Regione più a Sud, quella siciliana. La storia raccontata da Agimeg.it è questa

“La fortuna ha baciato Milazzo, in provincia di Messina, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita di 100.000 euro al Gratta e Vinci Super Gold. Il biglietto vincente è stato acquistato in una ricevitoria della cittadina siciliana, regalando al suo possessore una somma davvero importante”. Non sei milioni quindi, ma centomila euro che aiutano eccome e che permettono davvero di fare moltissimi sogni a chi li vince. Si tratta di una delle vincite più importanti con questo nuovo tagliando, ma siamo sicuri che se verrà acquistato con una certa continuità da parte degli appassionati staremo qui a scrivere di altre vincite importanti.