Voltafaccia su Sinner, annuncio shock: cambia di nuovo tutto

Voltafaccia Sinner: dopo l’annuncio ufficiale della positività e della mancata squalifica si è scatenato di tutto. Ecco cosa sta succedendo

Nei giorni scorsi è successo di tutto. Ma la cosa positiva, e non parliamo delle analisi antidoping alle quali si è sottoposto Sinner, è che il tennista azzurro, numero uno della classifica mondiale, si è liberato di un peso dopo l’assoluzione.

Sono stati sicuramente mesi difficili, quasi impossibili da gestire per Jannik. Che però ce l’ha messa tutto, riuscendo anche a trionfare nell’ultimo Masters 1000 disputato, quello di Cincinnati. Tornando invece a qualche giorno fa, come detto moltissimi tennisti hanno commentato quello che è successo. E alcuni lo hanno fatto in maniera negativi. Tra questi c’era anche Denis Shapovalov, che sul proprio profilo X aveva scritto “due pesi due misure”. Bene, a distanza di qualche giorno, ha ritrattato.

Voltafaccia Sinner, la spiegazione di Denis Shapovalov

“Sinceramente non aveva niente a che fare con Jannik Sinner. Per me è solo una questione di come gestiscono ogni situazione in modo diverso, a seconda del giocatore. Non è giusto che alcuni tennisti siano stati sospesi per anni per contaminazione, e altri sono in grado di giocare e stanno solo cercando di nascondere la cosa sotto il tappeto. Ci sono un paio di altri atleti che non sono mai risultati positivi e hanno saltato un paio di test, ricevendo una squalifica di 18 mesi“.

Questo il commento del tennista, che di certo non fa del tutto marcia indietro ma che spiega, almeno, che nel mirino non c’era proprio l’azzurro numero uno della classifica Atp atteso adesso dagli Us Open. Attorno a lui ora c’è un poco di freddezza, di diffidenza, messa in risalto dai commentatori italiani. Purtroppo la notizia ha lasciato tutti basiti e nessuno si sarebbe aspettato una reazione diversa.