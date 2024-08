Gratta e vinci, che svolta l’autoregalo: piovono milioni

L’autoregalo potrebbe esssere la soluzione alla quale non avevi ancora pensato: svolta assoluta, chi l’avrebbe mai detto?

Si dice che la dea bendata arrivi a bussare alla nostra porta quando meno ce lo aspettiamo. E, a ben vedere, non c’è niente di più vero. La fortuna si palesa nei momenti più impensabili, quando sembra che non ci sia probabilità alcuna di imbattersi in essa. Quando neanche ci si pensa, all’eventualità che possa farci visita.

Robert J. Ostrye Jr di New Bedford, nel Massachusetts, non poteva certo prevedere che quello sarebbe stato il giorno più bello della sua vita. Doveva fare tutt’altro, del resto, ragion per cui non avrebbe mai e poi mai potuto immaginare che la ruota decidesse di girare proprio in quel frangente. Ma procediamo con ordine e iniziamo col dire che la sua vita è cambiata quando, nei giorni scorsi, si è preparato ed è uscito di casa per assolvere ad una piccola commissione.

Non doveva fare altro che comprare un regalo di compleanno per un suo amico, ragion per cui si era recato in un negozio di liquori con l’intenzione di trovare lì qualcosa che fosse adatto all’occasione. Si era guardato un po’ intorno, aveva individuato una valida alternativa e, già che c’era, aveva anche deciso di investire 10 dollari nell’acquisto di un Gratta e vinci ispirato ad uno dei giochi da tavolo più amati di tutti i tempi.

A tutto Monopoly, 4 milioni per pura coincidenza

Tra tanti tagliandi aveva scelto il Monopoly Doubler, che a fronte di un prezzo ragionevolissimo mette in palio dei gran bei premi. Il più grosso dei quali, pensate un po’, ammonta a ben 4 milioni di dollari.

E questa è stata, per l’appunto, la somma che Robert J. Ostrye Jr ha vinto nel giorno in cui la dea bendata l’ha condotto al negozio di liquori per comprare un regalo di compleanno. Un dono che si è subito trasformato in un autoregalo, considerando che si è arricchito al punto che la cifra vinta gli basterà per tutta la vita.

Ha già le idee chiare su come investirla, oltretutto. La prima cosa che farà sarà ristrutturare la sua casa, ma non solo. Parte del denaro lo userà per aiutare delle persone meno fortunate di lui, il che ci ha immediatamente persuasi del fatto che la dea bendata ha scelto bene. I soldi sono finiti nelle mani giuste e non possiamo che rallegrarci di questo.