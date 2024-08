Scommesse, tripletta da urlo a quota 201

Scommesse, la tripletta è da urlo: la quota 201 è una di quelle che una sola volta si beccano nella vita. Ecco dove e cosa è successo

Con il ritorno dei massimi campionati europei ritornano anche le scommesse. Non che nel corso di questa estate siano mancate: tra Europei, Coppa America e poi le Olimpiadi sono stati moltissimi i colpi dei quali vi abbiamo parlato in queste pagine.

Ma si sa, il calcio vero, quello che mette in palio in tre punti è tutta un’altra cosa. Ci si può sbizzarrire in tutti i modi, anche in alcune situazioni che sembrano essere davvero difficili da pronosticare. Bene, questo è quanto è successo nella giornata di ieri, in un campionato particolare, quello inglese. La Premier League come al solito dà grandi soddisfazioni agli utenti. E in questo caso ci trasferiamo per una volta proprio in un bookmaker d’Oltremanica e non nel solito PlanetWin365. Sì, perché la schedina vincente, giocata da solamente 3 persone, arriva dall’account ufficiale di BetFair.

Scommesse, la tripletta a quota 201

Ieri pomeriggio il Chelsea di Enzo Maresca era chiamato a riprendersi dopo la sconfitta interna al debutto contro il Manchester City. I Blues hanno letteralmente dilagato contro il Wolverhampton ringraziando anche Noni Madueke, autore di una clamorosa tripletta che ha permesso ai londinesi di prendersi i primi tre punti della stagione.

E direte voi, ci sarà qualcuno che si è giocato la tripletta del centravanti? Sì, proprio così. Tre persone hanno deciso di dare fiducia al giocatore del Chelsea e noi non sappiamo nemmeno il motivo che ci è davvero incomprensibile passando alla cassa e riuscendo in questo modo a centrare una quota clamorosa di 201 volte la posta. Una scommessa da sogno in poche parole, una di quelle che succedono una sola volta nella vita. Una scommessa giustamente messa in evidenza dall’account in questione che ha detto anche che solamente 3 persone in tutto il Regno Unito avevano previsto una cosa del genere. Davvero tutto incredibile. E comunque, solamente per rendevi partecipi, anche noi de Ilveggente.it sul nostro canale Telegram avevamo pronosticato appunto per il centravanti almeno due tiri nello specchio della porta con una quota di 3,80 volte la posta. Insomma, anche chi ci ha seguiti è riuscito a sorridere.