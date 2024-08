Villarreal-Celta Vigo, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Villarreal-Celta Vigo è una partita valida per la seconda giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La seconda giornata della Liga spagnola si è conclusa solamente ieri ma si ritorna quasi subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Ad inaugurare la terza giornata toccherà dunque alla sfida dell’Estadio de la Ceramica tra Villarreal e Celta Vigo, due squadre che nei primi 180 minuti sono andate ben oltre quelle che erano le aspettative.

Ci riferiamo in particolar modo ai galiziani, capaci di approfittare del calendario e dei due match casalinghi di fila per conquistare due vittorie di fila ed essere l’unica squadra – insieme al Barcellona – a rimanere a punteggio pieno. Sei punti per gli uomini di Claudio Gonzalez, che dopo il 2-1 all’Alaves all’esordio, venerdì scorso hanno fatto la festa al Valencia, battuto 3-1 in rimonta grazie ai gol di Mingueza, Iago Aspas e Beltran. Il primo vero esame, per il Celta Vigo – il cui obiettivo resta comunque quello di conquistare una salvezza tranquilla – sarà proprio la trasferta di Vila-real contro i gialli di Marcelino, reduci dal successo del “Sanchez Pizjuan” contro il Siviglia (1-2). Un match molto combattuto, che i valenciani sono riusciti a portare a casa grazie alla rete di Ayoze Perez – esperto attaccante arrivato in estate dal Betis – in pieno recupero. Marcelino è ancora senza Foyth, Pedraza e Denis Suarez: il dubbio principale del tecnico giallo è in attacco, dove Perez è in vantaggio nel duello con Gerard Moreno.

Il pronostico

Il Celta Vigo è stata la sorpresa di queste prime due giornate ma va valutata la tenuta dei galiziani in trasferta. Leggera preferenza per il Villarreal in una gara in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Villarreal-Celta Vigo

VILLARREAL (4-4-2): Diego Conde; Femenia, Kambwala, Albiol, Cardona; Yeremi Pino, Parejo, Gueye, Baena; Danjuma, Ayoze Perez.

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Mingueza, Starfelt, Dominguez; Javi Rodriguez, Damian, Beltran, Hugo Alvarez; Iago Aspas, Douvikas, Swedberg.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1