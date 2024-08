Verona-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Juventus è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Scende in campo di nuovo di lunedì sera la Juventus ed i bianconeri di Thiago Motta avranno l’opportunità, in caso di vittoria nella trasferta di Verona, di essere l’unica l’unica squadra a rimanere a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. Il tecnico italobrasiliano, intanto, ha subito dimostrato che l’andazzo è cambiato: sono state tante le note positive nell’esordio allo Stadium contro il Como, travolto 3-0 al termine di una prova convincente, sotto tutti i punti di vista.

Una Juventus frizzante, alla ricerca del dominio del gioco ma anche molto solida dietro, visto che ha concesso pochissime occasioni ai lariani. Hanno pagato le scelte ardite di Motta, una su tutte quella di gettare nella mischia dal 1′ l’ennesimo talento proveniente dal serbatoio Next Gen, Mbangula, autore del gol del vantaggio iniziale. La Signora, nel frattempo, sta continuando a fare la voce grossa sul mercato: nel fine settimana sono arrivati Nico Gonzalez e Conceiçao e nei prossimi giorni potrebbero sbarcare nel capoluogo piemontese pure Koopmeiners e Sancho. Insomma, non sarà semplice per Motta mettere da parte l’euforia e restare concentrato sull’impegno del “Bentegodi”, prima trasferta stagionale. Impegno, tra l’altro, da non prendere sottogamba, soprattutto alla luce della roboante ed inaspettata vittoria ottenuta dagli scaligeri di Paolo Zanetti contro il Napoli di Conte all’esordio. Un 3-0 in cui hanno brillato due “insospettabili”, Mosquera – il colombiano ha messo a segno una doppietta – e Livramento, arrivati proprio durante questo mercato estivo.

Verona-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Il grande protagonista della vittoria con il Napoli, Mosquera, potrebbe partire di nuovo dalla panchina. Dal 1′, invece, il capoverdiano Livramento, che assieme a Kastanos cercherà di innescare l’ex attaccante del Benfica Tengstedt. Confermato Frese in difesa al posto di Magnani.

Due assenze importanti per Motta, che dovrà fare a meno di Thuram e Weah, entrambi protagonisti nel match con il Como. Il brasiliano Douglas Luiz, a questo punto, si prepara a debuttare dall’inizio di fianco a Locatelli in mediana, mentre sulla trequarti spetterà a Cambiaso prendere il posto del nordamericano accanto a Yildiz e Mbangula. A destra, in difesa, largo all’altro Next Gen Savona.

Come vedere Verona-Juventus in diretta tv e in streaming

Verona-Juventus, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Pur rimaneggiata e con una panchina ancora troppo corta, la Juventus dovrebbe riuscire a portare via i 3 punti dal “Bentegodi”, conquistando il quinto successo nelle ultime sei partite contro gli scaligeri. I bianconeri di Motta sono piaciuti nel match con il Como e si è percepito anche un certo entusiasmo: stavolta, però, faranno fatica a tenere la porta inviolata. Prevediamo almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Frese; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Livramento, Kastanos; Tengstedt.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2