Cagliari-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Como è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Cagliari nel match d’esordio contro la Roma ha subito dimostrato di aver mutuato le caratteristiche del suo nuovo allenatore, Davide Nicola. Squadra corta, compatta, pericolosa nelle ripartenze ed a cui non sarà affatto semplice fare gol: la difesa rossoblù ha sofferto ma alla fine (anche con un pizzico di fortuna, vista la traversa centrata da Dovbyk) è riuscita a tenere a bada gli attaccanti giallorossi, conquistando un punto che dà fiducia (0-0) in vista delle prossime partite.

Non ha pagato invece l’atteggiamento forse un po’ troppo spavaldo del Como, travolto 3-0 dalla Juventus di Thiago Motta allo Stadium. Un 3-0 che deve far riflettere l’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas: l’allenatore spagnolo, alla sua prima esperienza in panchina in un grande campionato, non ha fatto drammi davanti alle telecamere, affermando che serate come quelle vissute nel capoluogo piemontese fanno parte del percorso intrapreso ormai da qualche anno dall’ambiziosa (e facoltosa) società lariana. Per motivi legati alla ristrutturazione dello stadio “Sinigaglia”, il Como giocherà in trasferta per la seconda volta consecutiva e lo farà anche nella prossima giornata, l’ultima prima della sosta. Per i sardi, invece, è il terzo match casalingo di fila, considerando anche il primo turno di Coppa Italia con la Carrarese.

Cagliari-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola non è riuscito a recuperare Zortea, che non scenderà in campo neppure contro il Como: la fascia destra sarà di nuovo predominio di Azzi. Ce la fa invece Mina: il centrale colombiano si accomoderà sicuramente in panchina e non è detto che il tecnico alla fine decida di schierarlo dal 1′ al posto di Wieteska. Davanti, infine, rivedremo all’opera la coppia d’attacco formata da Luvumbo e Piccoli.

Dall’altro lato, Fabregas deve fare a meno di Abildgaard e Mazzitelli: i due rimangono in infermeria insieme a Varane e Baselli. Nel 4-4-2 disegnato dal tecnico catalano in mezzo, accanto a Braunoder, giocherà Engelhardt, mentre in attacco toccherà nuovamente a Belotti e Cutrone. In difesa Iovine è pronto al debutto.

Come vedere Cagliari-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Como, in programma lunedì alle 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Vedremo probabilmente all’opera un altro Como all’Unipol Domus, coi lariani che stavolta dovrebbero riuscire a segnare il primo gol da quando hanno rimesso piede in massima serie dopo un’attesa durata vent’anni. Prevediamo, dunque, una gara da almeno una rete per parte in un match in cui il Cagliari farà registrare molto probabilmente un altro risultato positivo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Como

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli.

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1