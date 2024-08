Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta sono due partite della seconda giornata di Serie A e si giocano domenica alle 18:30: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Due pareggi nel giro di pochi giorni, contro avversari non trascendentali. Ci si aspettava francamente di più da una Fiorentina che rispetto alla scorsa stagione ha cambiato tanto, compreso l’allenatore, e che sembra ancora un cantiere aperto. La Viola, dopo l’1-1 di Parma – una punizione di Biraghi ha evitato la sconfitta nel finale – si è complicata la vita anche con i modesti ungheresi della Puskas Akademia nel match di Conference League, valido per gli spareggi di accesso alla fase campionato, pareggiando 3-3.

Il tecnico Palladino ha detto che mancano almeno altri due o tre acquisti, in attesa che si sblocchi la trattativa per Nico Gonzalez, vicinissimo alla Juventus. Fiorentina che nel frattempo va a caccia della prima vittoria contro il neopromosso Venezia: i lagunari hanno esordito con una sconfitta per 3-1 all’Olimpico contro la Lazio, palesando più d’un problema nella propria metà campo. Per la società e per l’allenatore Di Francesco c’è parecchio lavoro da fare. Lecito aspettarsi un po’ di turnover da parte di Palladino, che in difesa non avrà Pongracic, espulso a Parma, mentre il suo collega ritrova Idzes e Candela, assenti per squalifica a Roma.

Come vedere Fiorentina-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Venezia, in programma domenica alle 18:30 allo stadio "Franchi" di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Due squadre che in questo momento sono alle prese con una fase difensiva non all’altezza: restando fuori dal risultato finale, considerando pure l’imminente impegno europeo della Viola, ipotizziamo una gara prolifica, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Venezia

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodò, Richardson, Mandragora, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Seconda trasferta consecutiva per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che all’esordio non si è fatta distrarre dai rumors di mercato – Dea attivissima sia in entrata che in uscita – ed ha travolto 4-0 il Lecce grazie alle doppiette di due nuovi acquisti, Brescianini e Retegui. Una prova di forza niente male per i nerazzurri, capaci di archiviare subito la sconfitta in Supercoppa Europea contro il Real Madrid.

Ha iniziato la stagione con il piede giusto anche il Torino, trasformato in termini prettamente tattici dal nuovo allenatore Paolo Vanoli. I granata sabato hanno messo paura al Milan, sfiorando una storica vittoria a San Siro. In vantaggio di due gol, Zapata e compagni si sono fatti riacciuffare nei minuti finali, segno che c’è qualcosa da rivedere a livello difensivo ma anche caratteriale. L’ex tecnico del Venezia sembra orientato a confermare la formazione che ha affrontato i rossoneri – unico ballottaggio tra Sanabria e Adams in attacco – ma anche Gasperini, con Koopmeiners ancora fuori per motivi di mercato, riproporrà l’undici che ha abbattuto il Lecce.

Come vedere Torino-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Atalanta, in programma domenica alle 18:30 allo stadio "Olimpico-Grande Torino" di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Un test importante per l’Atalanta, che ci dirà di più sullo stato di forma della Dea di Gasperini, strepitosa nella prima giornata in Salento. Il Torino visto all’opera con il Milan però saprà tenergli testa in un match in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, de Roon, Hien; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2