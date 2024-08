I pronostici di domenica 25 agosto: Serie A, Liga, Premier League e Bundesliga

I pronostici di domenica 25 agosto, il Napoli cercherà di dimenticare il clamoroso tonfo di Verona ma offre spunti interessanti anche Torino-Atalanta.

Nel menù domenicale la Serie A propone quattro partite come nello scorso fine settimana. Riflettori puntati su uno dei due match serali, quello tra Napoli e Bologna: gli azzurri di Antonio Conte dopo il clamoroso tonfo in casa del Verona sono chiamati a cambiare subito marcia contro la formazione allenata da Vincenzo Italiano, in attesa di accogliere il loro nuovo attaccante Romelu Lukaku.

Gli emiliani contro l’Udinese hanno creato molto e raccolto poco, accontentandosi di un punto: i presupposti per una gara da un gol per parte, stavolta, sembrano esserci tutti. Match potenzialmente prolifico anche quello tra Torino e Atalanta, due squadre che hanno entrambe brillato nella prima giornata. La Dea proverà a portare via altri tre punti ma i granata visti contro il Milan non sembrano essere in vena di regali. Fiorentina e Venezia devono risolvere i problemi difensivi ed anche al “Franchi” i gol non dovrebbero mancare. Infine la Roma, galvanizzata dalla decisione di Dybala di restare nella Capitale e dire di no ai petroldollari sauditi, parte coi favori del pronostico nella sfida dell’Olimpico con l’Empoli.

I pronostici sulle altre partite

In Inghilterra il Liverpool non dovrebbe sbagliare contro il Brentford ad Anfield Road: il passaggio da Klopp a Slot sembra essere stato assorbito ed anche in questo fine settimana la vittoria è alla portata per i Reds.

Nella Liga l’Atletico Madrid si è rinforzato a dovere e con un Alvarez in più ha buone possibilità di imporsi sul Girona, meno forte rispetto allo scorso campionato. In Bundesliga invece la scena se la prende il Bayern Monaco di Vincent Kompany: i bavaresi, dopo aver dilagato in Coppa di Germania la scorsa settimana, sono pronti a conquistare il primo successo sul campo di un Wolfsburg reduce da una stagione deludente. Per i gol, infine, si può valutare il match di Ligue 1 tra Marsiglia e Reims: la squadra di De Zerbi ha esordito con un roboante 5-1 a Brest e prevediamo un’altra gara da almeno tre reti complessive.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayern Monaco vincente e almeno tre gol complessivi in Wolfsburg-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

Liverpool (in Liverpool-Brentford, Premier League, ore 15:00)

(in Liverpool-Brentford, Premier League, ore 15:00) Roma (in Roma-Empoli, Serie A, ore 20:45)

(in Roma-Empoli, Serie A, ore 20:45) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Girona, Liga, ore 21:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fiorentina-Venezia , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Marsiglia-Reims , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Atletico Madrid-Girona, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Strasburgo-Rennes , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Torino-Atalanta , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Napoli-Bologna, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 15.21 GOLDBET ; 15.34 SNAI; 15.21 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Wolverhampton vincente o pareggio e almeno tre gol complessivi in Wolverhampton-Chelsea, Premier League, ore 15:00