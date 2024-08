Wolfsburg-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Wolfsburg-Bayern Monaco è una partita valida per la prima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella passata stagione il Bayern Monaco ha dovuto cedere lo scettro di campione di Germania che deteneva da oltre un decennio, inchinandosi ad uno straordinario Bayer Leverkusen. Un’annata deludente sotto tutti i punti di vista, dal momento che non è arrivato neppure un trofeo. E che è stata la causa della separazione dal tecnico Thomas Tuchel, non confermato sulla panchina del club bavarese.

I dirigenti del Bayern lo scorso giugno hanno stupito tutti, nominando come suo successore l’ex allenatore del Burnley Vincent Kompany, reduce da un’amara retrocessione in Championship con i Clarets. Un tecnico emergente, senza alcuna esperienza a questi livelli e con in bacheca solo la vittoria del campionato cadetto inglese, conquistata due stagioni fa. Un azzardo, insomma, sebbene Kompany provenga dalla “scuola” di Pep Guardiola, uno che anche in quel di Monaco di Baviera ha lasciato tracce importanti. Muller e compagni hanno già disputato un match ufficiale, travolgendo l’Ulm nel primo turno di Coppa di Germania (0-4): oltre a Kane, nel tabellino dei marcatori è finito per ben due volte il capitano, che anche in questa stagione non farà mancare il suo contributo. Il Bayern Monaco debutta in Bundesliga sul campo del Wolfsburg, che cercherà di migliorare l’anonimo dodicesimo posto dello scorso anno, in cui ha rischiato addirittura di essere risucchiato in zona retrocessione. Se i biancoverdi sono riusciti a raddrizzare la situazione è soprattutto merito del tecnico austriaco Ralph Hasenhuttl, subentrato a campionato in corso.

Il Wolfsburg nella prima uscita non ha incantato con il modesto Koblenz, vincendo con un solo gol di scarto. Il motivo della prestazione non entusiasmante risiede anche nelle assenze, che saranno tante anche contro il Bayern. Kompany invece deve rinunciare ai nuovi acquisti Ito e Stanisic, infortunati, ma pure a Peretz e Sané.

Il pronostico

Non era un test probante, ma in coppa abbiamo visto un buon Bayern Monaco e soprattutto un tecnico dalle idee chiare. Tanto basta per considerare favoriti i bavaresi in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Bayern Monaco

WOLFSBURG (3-4-2-1): Grabara; Lacroix, Bornauw, Zesiger; Baku, Svanberg, Arnold, Kamiński; Wimmer, Majer; Wind.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Kim, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Pavlović; Gnabry, Musiala, Tel; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3