Crociata contro Sinner, ancora un ribaltone: tifosi gelati

Non c’è pace per Jannik Sinner. L’ennesimo ribaltone non ha fatto altro che complicare la situazione: è durissima.

Più che una polemica si è ormai tramutata in una vera e propria crociata. E non sembra avere alcuna intenzione di mollare l’osso, Nick Kyrgios, il primo tennista ad aver messo in dubbio l’integrità morale di Jannik Sinner e il contenuto della sentenza che ha fatto luce sul presunto caso di doping di cui l’azzurro è stato, suo malgrado, protagonista.

Tutto è iniziato nello stesso giorno in cui il team dell’altoatesino ha diffuso un comunicato stampa in cui raccontava, per filo e per segno, cosa fosse accaduto a Indian Wells e quali conseguenze ne fossero scaturite. L’australiano non aveva esitato e aveva subito puntato il dito contro il suo collega italiano, definendo la sentenza ridicola e alludendo al fatto che sarebbe occorsa una squalifica di due anni. Per lui, non ci sono dubbi, Sinner è colpevole, checché ne dicano l’Itia e la commissione medica che ha analizzato i fatti ed esaminato la versione fornita dal team di Jannik.

Il tweet al vetriolo non era che l’inizio della sua battaglia personale contro il numero 1 del mondo, ad ogni modo. Kyrgios non si è limitato a quel post, sebbene le sue parole siano state ampiamente criticate. Nelle scorse ore è tornato alla carica e lo ha fatto servendosi delle parole che un ex tennista aveva speso per difendere il campione di San Candido.

Kyrgios non molla, la polemica continua

L’ex tennista in questione è Andy Roddick, che in mezzo a tutto questo caos ha ben pensato di sottolineare ancora una volta, perché in pochi lo hanno capito, che il quantitativo di Clostebol presente nelle urine di Sinner era irrisorio e incapace, in quanto tale, di alterare le performance del tennista.

Dettaglio che agli occhi del bad boy di Canberra è irrilevante, tanto è vero che Nick si è accanito ancora una volta contro Sinner commentando, appunto, le parole di Roddick. “Capisci quanto velocemente questa roba esce dal tuo organismo?”. “Affermazione ridicola”, ha aggiunto subito dopo. Non lascia il beneficio del dubbio, Kyrgios. Convinto com’è della sua tesi, poco gli interessa dell’esito delle indagini che sono state condotte per appurare se vi fosse dolo o meno da parte di Jannik.

Ecco perché abbiamo detto, all’inizio, che quella dell’australiano è ormai diventata una crociata. Accusa e sentenzia senza prove o basi scientifiche su cui fondare le sue tesi, ma tant’è: conoscendolo, non si darà pace fino a che non avrà individuato qualcosa di nuovo di cui “sparlare”.