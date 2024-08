Napoli-Bologna, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Bologna è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La venuta di Antonio Conte era stata un’iniezione di entusiasmo per i tifosi del Napoli, ancora increduli per la deludentissima stagione post-scudetto, conclusa addirittura al decimo posto in classifica. Una stagione che di scorie ne ha lasciate davvero tante: se n’è accorto subito il tecnico salentino, incapace per il momento di raddrizzare la situazione ed apparso subito molto frustrato davanti alle telecamere dopo lo 0-0 in Coppa Italia con il Modena – gli azzurri l’hanno spuntata solo ai rigori – e la disfatta nella prima di campionato a Verona.

Pronti, via ed il Napoli ha dato l’impressione di essere la copia della versione 2023-24: nel secondo tempo del match con gli scaligeri Di Lorenzo e compagni sono praticamente usciti dal campo, incassando tre gol (3-0) senza reagire contro una squadra che qualche giorno prima era stata eliminata dalla Coppa Italia dal Cesena neopromosso in Serie B. Conte si è lamentato anche del mercato bloccato e la società ha immediatamente battuto un colpo andando a prendere l’esterno ex Benfica David Neres e chiudendo per Romelu Lukaku, che si prepara a riabbracciare il suo mentore. In attesa che si sblocchi la cessione di Osimhen, ormai un corpo estraneo a Castel Volturno, il Napoli proverà a cambiare marcia al “Maradona” contro il Bologna di Vincenzo Italiano: i felsinei hanno esordito con un pareggio interno nella sfida con l’Udinese (1-1) e, come spesso accadeva quando l’allenatore siciliano era al timone della Fiorentina, non è bastato il totale dominio del gioco per avere ragione dei friulani. Italiano si aspetta dunque maggiore concretezza da parte dei suoi uomini in un match che si preannuncia più equilibrato del previsto.

Napoli-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Il nuovo arrivato Neres andrà in panchina e quasi certamente entrerà a gara in corso. Conte rispetto alla gara di Verona recupera il difensore Buongiorno e pure Kvaratskhelia, costretto ad uscire per un problema muscolare al “Bentegodi”. Il dubbio principale del tecnico leccese è in attacco, dove andrà nuovamente in scena il ballottaggio Raspadori-Simeone.

Nell’attacco del Bologna Castro è di nuovo in vantaggio su Dallinga, mentre dovrebbe esordire dal 1′ l’ex Betis Miranda, che Italiano preferirà a Lykogiannis. In mezzo è duello tra Moro ed Aebischer.

Come vedere Napoli-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Bologna, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna nella scorsa primavera ha sfatato il tabù “Maradona” ed ha l’occasione di vincere due partite di fila nello stadio partenopeo per la prima volta dai lontanissimi anni ’30. Quello tra azzurri e rossoblù rimane un match di difficile lettura, soprattuto alla luce del momento particolare che sta attraversando la squadra di Conte, dalla quale in ogni caso ci aspettiamo una reazione dopo il naufragio di Verona. Probabile che tutte e due le squadre riescano a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1