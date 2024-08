Atletico Madrid-Girona, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atletico Madrid-Girona è una partita valida per la seconda giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Girona è reduce da una stagione sensazionale, in assoluto la migliore della sua storia, che ha visto in catalani chiudere al terzo posto in classifica davanti alle due big del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona. La squadra di Michel ha collezionato più punti anche dell’Atletico Madrid, club che ormai da più di un decennio tenta – a volte riuscendoci – di rompere il duopolio detenuto da Blancos e blaugrana.

Confermarsi sarà difficilissimo: quest’anno c’è una Champions League in più da giocare, che porterà via tante energie; e poi molti dei protagonisti dello scorso campionato – come ad esempio il capocannoniere Dovbyk, acquistato dalla Roma – sono andati via. Il Girona ha comunque mantenuto la sua identità e l’ha dimostrato all’esordio nella difficile trasferta sul campo del Betis, conquistando un ottimo punto (1-1).

Non è andato al di là di un pareggio neppure l’Atletico Madrid, fermato da un resiliente Villarreal all’Estadio de la Ceramica al termine di un rocambolesco 2-2, in cui è andato a segno pure uno dei nuovi acquisti, l’attaccante norvegese Sorloth, che non ha perdonato la sua ex squadra. Nessuno, nella Liga, è stato attivo come i Colchoneros del “Cholo” Simeone in questo mercato: oltre a Sorloth, il club madrileno ha arruolato il campione d’Europa Le Normand, l’argentino Alvarez ed il talentuoso centrocampista Gallagher, appena arrivato dal Chelsea. Contro il Girona l’ex centravanti del Manchester City dovrebbe iniziare dal 1′, pronto ad alternarsi con Sorloth.

Come vedere Atletico Madrid-Girona in diretta tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Girona, valida per la seconda giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Atletico Madrid contro il Villarreal ha brillato dal punto di vista offensivo e non dovrebbe avere problemi a trovare la via del gol neppure contro il Girona in un match da almeno tre reti totali. I Colchoneros sono leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Girona

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Azpilicueta, Giménez, Le Normand; Llorente, Barrios, De Paul, Samu Lino; Griezmann, Riquelme; Julián Álvarez.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Miguel; Herrera, Romeu, Martín; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1